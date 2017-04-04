Зубров из пущи на Витебщину доставили 30 марта. Новым местом жительства беловежских исполинов стали просторные экскурсионные вольеры Национального парка «Браславские озера». Передали животных безвозмездно.





За месяц до отправки зубров, примерно трехлетнего возраста, поместили в карантинный вольер. Для избежания близкородственного скрещивания животных отлавливали из разных стад.

«Через два года от молодой пары можно будет ожидать приплода, так как половозрелыми самки становятся не ранее, чем в 4 года, а самцы — в 3 года», — пояснил ведущий научный сотрудник Национального парка «Браславские озера» Алексей Буневич.

Это была первая отправка зубров из пущи за последние два года. Желание приобрести десяток беловежских красавцев изъявили также представители одного из российских регионов.

Согласно зимним учетам диких животных, в начале года в Беловежской пуще насчитывалось 512 зубров. Территориально они образуют пять группировок численностью от 50 до 300 особей в каждой. Маточное поголовье стада Беловежской пущи стало основой для создания новых вольноживущих микропопуляций зубра не только в Беларуси, но и за ее пределами.

Передача занесенных в Красную книгу животных состоялась с разрешения Минприроды по согласованию с Управлением делами президента.