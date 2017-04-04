﻿ Медики: детям можно пользоваться планшетом с 6 лет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Медики: детям можно пользоваться планшетом с 6 лет

05.04.2017 15:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 апр – Sputnik. Первый смартфон или планшет должен появляться у ребенка не раньше шести лет, рассказала журналистам в среду главный внештатный детский офтальмолог Министерства здравоохранения Беларуси Виктория Красильникова.

Медики: детям можно пользоваться планшетом с 6 лет
© Sputnik / Виктор Толочко
Педиатр Дмитрий Чеснов: чтобы быть здоровым, ребенок должен болеть

Медики уверены, что использование большого количества различных гаджетов привело к тому, что с первых лет жизни дети сталкиваются с проблемами со зрением.

"Лучшее время для первого гаджета – это шесть лет, в этом возрасте он идет в школу", – сказала офтальмолог и добавила, что к этому возрасту завершается первый этап формирования органов зрения.

Как отметила специалист, до трех лет однозначно у ребенка не должно быть никаких гаджетов, максимум – ограниченное время смотреть телевизор. Врачи рекомендуют для детей планшеты с большой диагональю – они будут менее вредны для зрения. В целом же до 12 лет пользоваться компьютерной техникой офтальмологи советуют не более часа в день.

Очень часто, отметила профессор, патологии со зрением у детей носят не врожденный характер, а вызваны поведением их родителей, которые позволяют слишком многое и пытаются "отвлечь" при помощи современных устройств.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за использования детьми смартфонов и планшетов проблемы со зрением начинаются у них с ранних лет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Израильская партия "Авода" отложила выборы из-за концерта Бритни Спирс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика