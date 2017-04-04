МИНСК, 5 апр – Sputnik. Первый смартфон или планшет должен появляться у ребенка не раньше шести лет, рассказала журналистам в среду главный внештатный детский офтальмолог Министерства здравоохранения Беларуси Виктория Красильникова.



© Sputnik / Виктор Толочко Педиатр Дмитрий Чеснов: чтобы быть здоровым, ребенок должен болеть

Медики уверены, что использование большого количества различных гаджетов привело к тому, что с первых лет жизни дети сталкиваются с проблемами со зрением.

"Лучшее время для первого гаджета – это шесть лет, в этом возрасте он идет в школу", – сказала офтальмолог и добавила, что к этому возрасту завершается первый этап формирования органов зрения.

Как отметила специалист, до трех лет однозначно у ребенка не должно быть никаких гаджетов, максимум – ограниченное время смотреть телевизор. Врачи рекомендуют для детей планшеты с большой диагональю – они будут менее вредны для зрения. В целом же до 12 лет пользоваться компьютерной техникой офтальмологи советуют не более часа в день.

Очень часто, отметила профессор, патологии со зрением у детей носят не врожденный характер, а вызваны поведением их родителей, которые позволяют слишком многое и пытаются "отвлечь" при помощи современных устройств.