В середине марта в Гродно в одном из частных домов собака породы кавказский алабай покусала трех человек — хозяина дома и двух его гостей, которых после произошедшего доставили в больницу. На место ЧП выезжали сотрудники милиции, которым даже пришлось применять оружие, чтобы утихомирить разбушевавшегося пса. Сейчас соседи хозяина ищут собаке новый дом.





Улица Меловые горы формально относится к городу, однако это частный сектор, находится она в лесопарковой зоне Пышки вдалеке от многоэтажных застроек.

В нескольких домах бывшей деревни живут люди, часть строений пустует. Соседи, конечно, в курсе произошедшего и сразу показывают дом, где собака покусала людей. А еще добавляют, что пес крупный и часто гулял без привязи по двору.

Около деревянного дома — никого нет, хоть двери и открыты. Люди есть на соседнем участке. Они родственники хозяина собаки и, конечно, сразу начинают говорить о происшествии.

— Это ж все ночью произошло. Соседи собрали на шашлыки большую компанию, как водится, без горячительных напитков не обошлось. Вынесли стол на улицу, мы и заснуть нормально не могли от громкой музыки. Тут слышим крики. Выбежали на улицу, а в соседнем дворе суета — и собака бросается на людей. Вызвали милицию, приехали сотрудники с автоматами и прострелили собаке ногу, потому что она никак не могла успокоиться. Да и как ее можно было утихомирить, если пьяные гости крепко ее разозлили, бросая в нее пустыми бутылками.





Сейчас вольер, где находилась собака, — пуст. Дэн прожил в этой семье несколько лет.

Его подарили щенком 21-летнему хозяину дома Андрею. Как утверждают соседи, видно было, что собака часто бывала не кормлена. Пса время от времени выпускали гулять по двору, а вольер закрывали.

Соседи, которые приходятся родственниками хозяина собаки, начали подкармливать пса.

— Однако Дэн уже был взрослым и приучить его к каким-то элементарным командам было очень сложно. Да и не наша это собака. Только жалко Дэна. Это все же живое существо. Собака в целом не была агрессивной, однако плохо переносила запах алкоголя. Скорее всего, то, что жертвы оказались нетрезвыми, и спровоцировало пса.





— А сильно Дэн покусал участников застолья?

— Не очень сильно. Правда, пришлось двум гостям в больнице зашивать рваные раны. Но жизни эти укусы не угрожали.

Раненую собаку отвезли в пункт содержания безнадзорных животных Гродненского спецавтохозяйства, где Дэна вылечили и поставили на карантин по бешенству, потому что хозяева не прививали своего питомца.

По словам правоохранителей, животное не было зарегистрировано, ранее в отношении

хозяев собаки было составлено 5 административных протоколов за нарушение правил содержания питомца.





Сейчас Дэн находится в спецавтохозяйстве. Каждый день к нему приезжают те самые соседи — кормят и выгуливают собаку.

По словам сотрудников пункта временного содержания животных, алабай — порода сложная, требующая дрессировки и соответствующего воспитания. Дэн — пес своеобразный, с упрямым характером. Не всегда слушается и норовит показать свою самостоятельность.

Сейчас соседи уже бывшего хозяина собаки пытаются найти для питомца новый дом, но понимают, что сделать это очень сложно. Забрать себе они его тоже не могут, боятся, что пьяные соседские компании снова начнут дразнить пса.