Эксперты проанализировали количество авиабилетов, оформленные за последние 10 лет через турсервис, и определили самые популярные направления из России, пишет Lenta.ru со ссылкой на специалистов туристического сервиса.

Последние десять лет самым популярным направлением для перелетов из России остается Молдова, второе место занимает Украина. Тройку лидеров самых востребованных направлений замыкает Казахстан.

На четвертой позиции оказалась Республика Белорусь. И только на пятом месте расположилась первая в списке европейская страна - Германия. В десятку также вошли Армения, Узбекистан, Италия, Турция и Испания.