﻿ Стало известно, куда россияне летают чаще всего последние 10 лет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стало известно, куда россияне летают чаще всего последние 10 лет

05.04.2017 14:57 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Эксперты проанализировали количество авиабилетов, оформленные за последние 10 лет через турсервис, и определили самые популярные направления из России, пишет Lenta.ru со ссылкой на специалистов туристического сервиса.

Последние десять лет самым популярным направлением для перелетов из России остается Молдова, второе место занимает Украина. Тройку лидеров самых востребованных направлений замыкает Казахстан.

На четвертой позиции оказалась Республика Белорусь. И только на пятом месте расположилась первая в списке европейская страна - Германия. В десятку также вошли Армения, Узбекистан, Италия, Турция и Испания.

В отпуск с ветерком
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самой популярной страной для перелетов из России за последние десять лет стала Молдова.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Израильская партия "Авода" отложила выборы из-за концерта Бритни Спирс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика