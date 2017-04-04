Во все теплоснабжающие организации, а также ЖЭУ города, были направлены письма об отключении отопления, сообщает « Гомельская праўда ».

Завершить подачу тепла в жилые дома, общежития, гостиницы и учебные заведения в полной мере позволили погодные условия: среднесуточная температура в течение трех дней была выше восьми градусов тепла.

Рекомендации по завершению отопительного сезона также были направлены во все районы региона, пояснили в государственном объединении «ЖКХ Гомельской области».