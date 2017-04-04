|
В Гомеле начали отключать отопление
05.04.2017 16:29 — Новости Общества | Tut.by
Во все теплоснабжающие организации, а также ЖЭУ города, были направлены письма об отключении отопления, сообщает «
Завершить подачу тепла в жилые дома, общежития, гостиницы и учебные заведения в полной мере позволили погодные условия: среднесуточная температура в течение трех дней была выше восьми градусов тепла.
Рекомендации по завершению отопительного сезона также были направлены во все районы региона, пояснили в государственном объединении «ЖКХ Гомельской области».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рекомендации по завершению отопительного сезона также были направлены во все районы региона.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии