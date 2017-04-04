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В Гомеле начали отключать отопление

05.04.2017 16:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Во все теплоснабжающие организации, а также ЖЭУ города, были направлены письма об отключении отопления, сообщает «Гомельская праўда».

Завершить подачу тепла в жилые дома, общежития, гостиницы и учебные заведения в полной мере позволили погодные условия: среднесуточная температура в течение трех дней была выше восьми градусов тепла.

Рекомендации по завершению отопительного сезона также были направлены во все районы региона, пояснили в государственном объединении «ЖКХ Гомельской области».

 
 
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Рекомендации по завершению отопительного сезона также были направлены во все районы региона.

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