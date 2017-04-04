﻿ Отопление на Минщине выключают в офисах, на Гомелельщине – в домах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отопление на Минщине выключают в офисах, на Гомелельщине – в домах

05.04.2017 16:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 апр – Sputnik. Отопление продолжают отключать в Минской и Гомельской областях, соответствующие решения были приняты областными исполкомами в среду.

Отопление на Минщине выключают в офисах, на Гомелельщине – в домах
© Pixabay
Весна идет: отопление в Беларуси начинают отключать

Уже начали отключать подачу тепла в административные здания Гродненской и Брестской области, а также в Минске. В Бресте власти приняли решение завершать отопительный сезон и в жилом фонде.

В среду об отключении отопления в административных и общественных зданиях принял решение исполком Минской области. Власти Гомельщины приступили ко второму этапу отключений – батареи постепенно станут холодными в жилых домах.

Согласно белорусскому законодательству областные исполкомы и Мингорисполком самостоятельно принимают решение об отключении отопления при достижении среднесуточной температуры +8°С и выше.

В случае возвращения холодов соответствующие службы готовы оперативно включить отопление на время заморозков.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С конца прошлой недели белорусские коммунальные службы и энергетики завершают отопительный сезон.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Цветы к зданию Росцентра в Гомеле несут простые горожане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика