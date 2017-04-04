МИНСК, 5 апр – Sputnik. Отопление продолжают отключать в Минской и Гомельской областях, соответствующие решения были приняты областными исполкомами в среду.

Уже начали отключать подачу тепла в административные здания Гродненской и Брестской области, а также в Минске. В Бресте власти приняли решение завершать отопительный сезон и в жилом фонде.

В среду об отключении отопления в административных и общественных зданиях принял решение исполком Минской области. Власти Гомельщины приступили ко второму этапу отключений – батареи постепенно станут холодными в жилых домах.

Согласно белорусскому законодательству областные исполкомы и Мингорисполком самостоятельно принимают решение об отключении отопления при достижении среднесуточной температуры +8°С и выше.

В случае возвращения холодов соответствующие службы готовы оперативно включить отопление на время заморозков.