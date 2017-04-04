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Отопление на Минщине выключают в офисах, на Гомелельщине – в домах
05.04.2017 16:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 апр – Sputnik. Отопление продолжают отключать в Минской и Гомельской областях, соответствующие решения были приняты областными исполкомами в среду.
Уже начали отключать подачу тепла в административные здания Гродненской и Брестской области, а также в Минске. В Бресте власти приняли решение завершать отопительный сезон и в жилом фонде.
В среду об отключении отопления в административных и общественных зданиях принял решение исполком Минской области. Власти Гомельщины приступили ко второму этапу отключений – батареи постепенно станут холодными в жилых домах.
Согласно белорусскому законодательству областные исполкомы и Мингорисполком самостоятельно принимают решение об отключении отопления при достижении среднесуточной температуры +8°С и выше.
В случае возвращения холодов соответствующие службы готовы оперативно включить отопление на время заморозков.
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С конца прошлой недели белорусские коммунальные службы и энергетики завершают отопительный сезон.
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