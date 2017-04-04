ГОМЕЛЬ — 5 апр, Анна Соколова. В Гомеле у входа в Росцентр науки и культуры образовался мемориал жертвам взрыва в метро Санкт-Петербурга.

Подкупает искренность гомельчан. Первые букеты легли к фотографиям с места трагедии еще утром. Их принесли обычные жители Гомеля, не декларирующие свою принадлежность к каким-либо общественным объединениям или партиям. Они откликнулись на российскую трагедию по зову сердца. Положили цветы, помолчали, сняли головные уборы.

Преподаватель Гомельского профессионального лицея строителей Ирина Михедова привела с занятий группу своих учащихся.

"Когда с ребятами узнали о теракте, потеряли дар речи. Настолько это неожиданно для нас. Сразу вспомнили о взрыве метро в Минске. Теракт в Питере отразился болью и у белорусов. Очень переживаем за наших братьев в северной столице. Чтим память погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым", — высказалась преподаватель.



© Sputnik/ Анна Соколова Работники предприятия "Гомельводоканал" принесли цветы в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге

Некоторых гомельчан, уважая их желание выразить сочувствие пострадавшим, отпустили с работы возложить цветы. Бухгалтер КПУП "Гомельводоканал" Кристина Вацура до сих пор переживает страх, испытанный после получения первых сообщений о происходящем в метро, когда толком ничего еще не было известно.

"В Санкт-Петербурге живут родственники. Естественно, переживала, не пострадали ли они. Когда узнала, что с близкими все в порядке, щемящее чувство утраты все равно не отпустило. Россияне, знайте, мы с вами единый народ. Петербуржцы, держитесь!", — с трудом скрывая слезы, призналась гомельчанка.

В минувший понедельник в метро Санкт-Петербурга произошел теракт, после взрыва в вагоне 14 человек погибли, около 50 находятся в больницах. Следствие установило имя подозреваемого, который, по оперативным данным, мог устроить взрыв в метро — 22-летний уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов.