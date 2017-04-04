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В Барановичах сотрудники МЧС спасли от огня ежика

05.04.2017 16:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Спасатели приехали тушить сухую траву, и нашли там испуганное животное. Ежа вынесли из огня.


Фото: МЧС

В среду, 5 апреля, в Барановичский ГРОЧС поступил стандартный звонок: жители переулка Юбилейный сообщили о загорании травы. На место ЧП выехали спасатели, приступили к тушению, в какой-то момент один из сотрудников заметил… ежика.

— Огонь практически подобрался к животному. Можно сказать, мы его спасли, перенесли в безопасное место и отпустили, — рассказывает TUT.BY Сергей Машнов, официальный представитель Брестского областного управления МЧС.

Траву, конечно, потушили и на память спасатель сфотографировался с ежиком. Пожарные смеются: ежик «не учетный», по документам нигде не проходит. Точно также как и заяц, которого сотрудники МЧС вынесли из огня не так давно.

Кстати, пожарные не первый раз приходят на помощь животным: они доставали из рек лосей, которые провалились под лед, коров и лошадей, упавших в старые колодцы, снимали с высоких деревьев кошек.

 
 
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Они приехали тушить сухую траву, а нашли там испуганное животное.

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