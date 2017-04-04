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В Минской области начали отключать отопление

05.04.2017 17:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Отключение отопления уже началось в Минской области. Процесс начали с административных зданий, а последними станут социальные объекты — школы и больницы.

«Вчера подписано решение Миноблисполкома по поводу отключения систем отопления. Документ не содержит конкретной даты полного отключения. Согласно техническому кодексу установившейся практики (ТКП) в течение трех дней средняя температура наружного воздуха должна составлять плюс 8 градусов, что является основанием для прекращения теплоснабжения.

С учетом географического положения различных районов Минской области и складывающейся климатической ситуации райисполкомы вправе сами принимать решения по отключениям», — рассказала начальник отдела теплового хозяйства и энергетики гособъединения «ЖКХ Минской области» Татьяна Шмигельская.

По ее словам, решение облисполкома разослано для исполнения в районы. Отключения отопления уже начались в административных зданиях. Некоторые котельные не предоставляют возможность отдельного отключения таких зданий без прекращения подачи тепла объектам других категорий. В этом случае их теплоснабжение продолжается.

Отключения в жилом фонде станут следующим этапом завершения отопительного сезона. В последнюю очередь подача тепла будет прекращена объектам социальной сферы — больницам, школам, детским садам и др.

Коммунальники Минской области уже формируют планы мероприятий по подготовке объектов отопительной инфраструктуры к следующему осенне-зимнему периоду.

 
 
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Начали с административных зданий, а последними станут социальные объекты - школы и больницы.

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