Крест из швов на крошечном животе Данилы – как крест на прошлом, тоже крошечном, в котором не было места будущему. Как только мальчик родился, врачи заподозрили: с его здоровьем что-то неладное. Ребенок все время плакал, желтый цвет кожи не проходил. Два месяца мучительных анализов и диагноз – атрезия желчных протоков, редкая врожденная патология.

«В три месяца у Данилы уже был цирроз печени. Когда уже сделали биопсию, подтвердился диагноз, и нам сказали, что без операции не выжить», – вспоминает мама мальчика Яна Пырх.

Искать донорский орган времени не было, и тогда врачи предложили сделать родственную пересадку, то есть провести трансплантацию части печени от матери к ребенку. Женщина согласилась, не раздумывая. С момента операции прошло уже полтора года. Мальчик растет. Он, как и все дети, веселый, любознательный и не по годам взрослый.