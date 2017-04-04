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Еще один шанс: современные достижения трансплантологии в Беларуси

05.04.2017 16:42 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Крест из швов на крошечном животе Данилы – как крест на прошлом, тоже крошечном, в котором не было места будущему. Как только мальчик родился, врачи заподозрили: с его здоровьем что-то неладное. Ребенок все время плакал, желтый цвет кожи не проходил. Два месяца мучительных анализов и диагноз – атрезия желчных протоков, редкая врожденная патология.

«В три месяца у Данилы уже был цирроз печени. Когда уже сделали биопсию, подтвердился диагноз, и нам сказали, что без операции не выжить», – вспоминает мама мальчика Яна Пырх.

Искать донорский орган времени не было, и тогда врачи предложили сделать родственную пересадку, то есть провести трансплантацию части печени от матери к ребенку. Женщина согласилась, не раздумывая. С момента операции прошло уже полтора года. Мальчик растет. Он, как и все дети, веселый, любознательный и не по годам взрослый.

«Это ненаучно!»
 
 
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В 2016 году в стране были проведены рекордные 502 трансплантации органов.

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