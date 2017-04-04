Главный дирижер Государственного симфонического оркестра Беларуси и главный дирижер Самарского театра оперы и балета Александр Анисимов дал «Большое интервью» телеканалу «МИР 24».

- Вы родились в Москве, в Ленинграде прошли ваши студенческие годы. Когда сегодня вы посещаете эти города, чувствуете, что приезжаете на родину или все-таки в гости?