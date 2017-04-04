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Александр Анисимов: Я больше белорусский дирижер, чем российский

05.04.2017 16:24 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Главный дирижер Государственного симфонического оркестра Беларуси и главный дирижер Самарского театра оперы и балета Александр Анисимов дал «Большое интервью» телеканалу «МИР 24».

- Вы родились в Москве, в Ленинграде прошли ваши студенческие годы. Когда сегодня вы посещаете эти города, чувствуете, что приезжаете на родину или все-таки в гости?

С каждым годом я все больше ощущал, что мой родной город - Минск. Этот мегаполис, который теперь называется Москвой, раньше был совсем другим городом. То, что было 40-50 лет назад, значительно отличается от того, что есть сейчас. Я родился в семье не музыкантов, но мой дедушка-сапожник играл на баяне. Будучи малышом, я пел под его сопровождение. Более того, зарабатывал этим деньги. Мы выступали на свадьбах, днях рождения.

Искушение памятником
 
Теги: Минск
 
 
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Главный дирижер Государственного симфонического оркестра Беларуси и главный дирижер Самарского театра оперы и балета Александр Анисимов дал «Большое интервью»...

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