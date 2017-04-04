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Александр Анисимов: Я больше белорусский дирижер, чем российский
05.04.2017 16:24 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Главный дирижер Государственного симфонического оркестра Беларуси и главный дирижер Самарского театра оперы и балета Александр Анисимов дал «Большое интервью» телеканалу «МИР 24».
- Вы родились в Москве, в Ленинграде прошли ваши студенческие годы. Когда сегодня вы посещаете эти города, чувствуете, что приезжаете на родину или все-таки в гости?
С каждым годом я все больше ощущал, что мой родной город - Минск. Этот мегаполис, который теперь называется Москвой, раньше был совсем другим городом. То, что было 40-50 лет назад, значительно отличается от того, что есть сейчас. Я родился в семье не
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