Молдова в ближайшее время может получить статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, сообщил президент республики Игорь Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение рассмотреть заявку страны на статус наблюдателя ЕАЭС.

«Сегодня состоялось заседание Совета Евразийской экономической комиссии. На нем принято решение рассмотреть нашу заявку на статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 14 апреля в городе Бишкек», - написал Додон в Facebook.

Он отметил, что Молдова продолжит добиваться возвращения своей продукции «на традиционные рынки сбыта».