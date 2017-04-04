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Кобяков: создание новых рабочих мест не должно стать профанацией
05.04.2017 17:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 апр – Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков предупредил о недопустимости формального подхода процессу по созданию новых рабочих мест.
© Sputnik Максим Богодвид
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы
"Мы очень тщательно отслеживаем ситуацию с созданием новых рабочих мест. Самое главное, чтобы эту работу не превратили в профанацию, погоню за показателями, отчеты на бумаге без реального исполнения задачи", – заявил Кобяков журналистам в ходе поездки в Могилевскую область.
Он отметил, что следит за выполнением поручения президента и Комитет госконтроля.
В то же время глава правительства подчеркнул, что "количество принимаемых на работу и увольняемых пока не в пользу приема" – количество работающих пока уменьшается. "Но на то могут быть разные причины, в том числе демографического плана", – добавил Кобяков.
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Данный процесс, по мнению премьера, не должен превратиться в погоню за показателями и в отчеты без реального исполнения задач.
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