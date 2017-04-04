МИНСК, 5 апр – Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков предупредил о недопустимости формального подхода процессу по созданию новых рабочих мест.



© Sputnik Максим Богодвид Официальная безработица на 1 марта составила 1%

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы все безработные были трудоустроены до 1 мая . Он также поставил задачу в 2017 году создать в Беларуси не менее 70 тысяч новых рабочих мест.

"Мы очень тщательно отслеживаем ситуацию с созданием новых рабочих мест. Самое главное, чтобы эту работу не превратили в профанацию, погоню за показателями, отчеты на бумаге без реального исполнения задачи", – заявил Кобяков журналистам в ходе поездки в Могилевскую область.

Он отметил, что следит за выполнением поручения президента и Комитет госконтроля.

В то же время глава правительства подчеркнул, что "количество принимаемых на работу и увольняемых пока не в пользу приема" – количество работающих пока уменьшается. "Но на то могут быть разные причины, в том числе демографического плана", – добавил Кобяков.

Читайте также:

Лукашенко: чиновникам до 1 апреля найти работу для жен и любовниц>>