МИНСК, 5 апр – Sputnik. Сотрудники милиции на предстоящие религиозные праздники усилят охрану церквей и костелов, также будет усиленно охраняться транспорте, сообщили в МВД Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Погода на Вербное воскресенье: ночью возможен мокрый снег

Православные и католики в Беларуси 9 апреля отмечают Вербное воскресенье, 16 апреля – Пасху, а 25 апреля у православных – Радуница.

"Места богослужений, а также прилегающие к ним территории заблаговременно осмотрят специалисты саперно-пиротехнических групп. При необходимости будет организовано оцепление и пропускной режим с использованием технических средств", – сообщили Sputnik в среду в пресс-службе министерства внутренних дел Беларуси.

По словам собеседников Sputnik, особое внимание планируется уделить вопросам личной, имущественной и дорожной безопасности граждан.

"Уже сейчас реализуется комплекс соответствующих мер по предупреждению нарушений правопорядка, произведен дополнительный расчет необходимых сил и средств", – сказали в МВД.

Как отметил заместитель начальника управления охраны правопорядка ГУОПП МВД Беларуси Александр Жилинский, с учетом увеличения пассажиропотока в выходные и праздничные дни планируется усилить охрану правопорядка на объектах транспорта.

Сотрудниками Госавтоинспекции разработаны маршруты объездов мест проведения мероприятий, во взаимодействии с коммунальными службами предпринимаются меры к обеспечению комфортных условий парковки транспортных средств граждан.

Жилинский напомнил, что на массовые мероприятия не будут допускаться граждане в нетрезвом состоянии, имеющие при себе колющие и режущие предметы, громоздкие вещи, алкогольные напитки.

МВД просит белорусов проявлять бдительность – своевременно информировать ближайшие наряды о подозрительных лицах либо оставленных без присмотра предметах и вещах, а также с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности.