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Еще двум задержанным по делу о массовых беспорядках предъявили обвинение
05.04.2017 18:59 — Новости Общества | Tut.by
Еще двум задержанным по делу о массовых беспорядках — Виктору Данилову и Андрею Дундукову — предъявили обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РБ. Об этом TUT.BY сообщила Нина Шидловская, глава ЗБС «Бацькаўшчына» и бывшая жена Мирослава Лозовского, одного из обвиняемых по делу.
По словам Шидловской, на данный момент обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РБ выставлено следующим фигурантам дела «боевиков»: Алексею Абрамову, Андрею Белявскому, Виктору Данилову, Дмитрию Дашкевичу, Андрею Дундукову, Ивану Ковальчуку, Мирославу Лозовскому, Евгению Полторжицкому, Владимиру Румянцеву, Сергею Стрибульскому, Александру Евдахо.
Остается неизвестным статус задержанных Юрия Гурина, Александра Зимницкого, Андрея Комлик-Яматина, Виктора Мороза, Сергея Кунцевича, Николая и Яна Михальковых, Дмитрия Новика, Сергея Пальчевского, Тимура Пашкевича, Владимира Федорова.
Напомним, ранее КГБ
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Еще двум обвиняемым по делу о массовых беспорядках - Виктору Данилову и Андрею Дундукову - предъявили обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РБ. Об этом TUT.BY сообщила Нина...
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