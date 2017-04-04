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Еще двум задержанным по делу о массовых беспорядках предъявили обвинение

05.04.2017 18:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Еще двум задержанным по делу о массовых беспорядках — Виктору Данилову и Андрею Дундукову — предъявили обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РБ. Об этом TUT.BY сообщила Нина Шидловская, глава ЗБС «Бацькаўшчына» и бывшая жена Мирослава Лозовского, одного из обвиняемых по делу.

По словам Шидловской, на данный момент обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РБ выставлено следующим фигурантам дела «боевиков»: Алексею Абрамову, Андрею Белявскому, Виктору Данилову, Дмитрию Дашкевичу, Андрею Дундукову, Ивану Ковальчуку, Мирославу Лозовскому, Евгению Полторжицкому, Владимиру Румянцеву, Сергею Стрибульскому, Александру Евдахо.

Остается неизвестным статус задержанных Юрия Гурина, Александра Зимницкого, Андрея Комлик-Яматина, Виктора Мороза, Сергея Кунцевича, Николая и Яна Михальковых, Дмитрия Новика, Сергея Пальчевского, Тимура Пашкевича, Владимира Федорова.

Напомним, ранее КГБ отпустил на свободу бывших воспитанников клуба «Патриот» Вячеслава Дукшта, Илью Грека, соратника Николая Статкевича и зампреда партии «Народная грамада» Сергея Кулинича, а также активистов «Молодого фронта» Дмитрия Кременецкого, Романа Васильева, Артема Левченко и Владимира Еременка.

Напомним, 21 марта Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали боевиков, готовивших провокацию с оружием.

Вечером того же дня в разных городах страны начались массовые задержания и обыски. В число задержанных попали бывшие члены движения «Белый легион», которое прекратило свою деятельность в первой половине двухтысячных, бывшие воспитанники официально работающего в Бобруйске военно-патриотического клуба «Патриот», а также активисты «Молодого фронта».

КГБ возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках (ч. 3 ст. 293 УК РБ). Спецслужбы не исключили, что изъятое во время обысков оружие планировалось использовать во время уличных акций 25 марта. Лидеры «Белого легиона» в этих же целях были намерены привлечь активистов «Молодого фронта». Планировалось также прибытие боевиков из Украины, сообщил КГБ.

 
 
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Еще двум обвиняемым по делу о массовых беспорядках - Виктору Данилову и Андрею Дундукову - предъявили обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РБ. Об этом TUT.BY сообщила Нина...

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