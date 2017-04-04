Прийти на завод молодым и проработать там 40 лет. Современной молодежи такое наверняка покажется странным, а представители старшего поколения такому постоянству вряд ли удивятся. TUT.BY поговорил с работниками одного из минских заводов, которым году вручат госнаграды .

На Минском электротехническом заводе имени Козлова делают трансформаторы. В прошлом году предприятие отмечало 60 лет. В указе, который недавно подписал Александр Лукашенко, пять имен сотрудников этого завода. Награды за профессионализм получат рабочие завода Василий Жигимонт (орден Почета), Владимир Гунич (медаль «За трудовые заслуги») и Николай Скурат (медаль «За трудовые заслуги») и работники административного звена Юрий Шульц (орден Почета) и Ленгин Стабровский (орден Почета). Мы расспросили двух из них о работе и о том, почему она не надоедает.

Владимир Гунич: «5 лет и поменять работу? Это может быть только, если работа неинтересная»

В этом году будет 40 лет, как Владимир Гунич работает на заводе. Сейчас он бригадир в цеху № 10, где собирают сухие трансформаторы.



Владимир Гунич, 57 лет. Работает на заводе с 23 августа 1977 года.

Владимир Николаевич вспоминает, как пришел сюда сразу после школы — позвал одноклассник.

— Сначала работал в девятом цеху, потом захотелось чему-то другому учиться, нового уровня достигать, сюда перешел. Десятый цех раньше был объединен с седьмым, здесь собирали продукцию на экспорт, отправляли в тропики. Да и сейчас интересно. В конце года собирали магнитный провод — отправляли в Германию, там он используется для ветряных станций.

— Тяжелая работа у вас?

— Работа — она всегда тяжелая, только у каждого по разному. Мне как бригадиру скорее психологически бывает сложно. Молодежь приходит — каждый со своими интересами, взглядами, бывает, что надо конфликты заглаживать. Надо, чтобы молодежь умела делать общее дело. А план увеличивается — и много делать надо. Особенно в конце года было много работы, в начале года. Люди выходили и дольше работали — только чтобы заказчику вовремя отдать продукцию.

— Вот вы помните себя молодым и видите теперешнюю молодежь. Отличается ли отношение к работе у молодых тогда и сейчас?

— Отличается, но некоторые и сейчас работают, планируют и рассказывают о целях: в этом году хочу сделать это, а в следующем — то. У них есть план. А другие просто приходят, чтобы отбыть 8 часов, и не знают, что с ними будет дальше. Но у нас бригада хорошая. Молодые друг на друга смотрят и стремление есть.





— Сейчас можно услышать советы каждые лет пять менять работу, не засиживаться на одном месте. Что вы об этом думаете?

— 5 лет и поменять работу? Это может быть, если работа неинтересная.

Владимир Николаевич уверен: его работа интересная. Трансформаторы, которые делает завод, работают в метро, на строящейся атомной станции, в жилых домах.

— Создать новое изделие и сделать его хорошо, как себе домой — вот это интерес. Да и чтобы было интересно, надо на каждой рабочей профессии стремиться к росту, не стоять на месте.

— Но у вас же вредное производство.

— Вредно, что вибрация: гайковертами работаем… Там, где краска, вредновато… Но мы ж медосмотры постоянно проходим. Вообще движение — это жизнь. Чем больше работаем, тем здоровее будем, — рассуждает мужчина.

Чтобы проработать долго на одном месте — важен коллектив, добавляет Владимир Николаевич.





— Но вы ж тут проработали 40 лет, за это время, наверное, коллектив много раз сменился?

— Сменился, но все равно ж ядро остается. У нас хватает тех, кто давно пришел.

По поводу зарплат рабочий, которому полагается госнаграда, много не говорит. Тут, говорит, как когда.

— Ясно, что никто не отказывается от зарплаты. Но здесь такого нет, что все на голову само собой сыплется. Моментом больше заработаем, моментом — меньше. Но зарплату всегда надо с умом распределить, чтобы хватило.

Василий Жигимонт. «Как проработать на заводе 40 лет? Запрягся — и работай»

Электросварщик Василий Жигимонт работает в цеху № 9, где производят масляные трансформаторы. Этот цех — самый большой на заводе, в три смены здесь работают 500 человек.



Василий Жигимонт, 62 года. Работает на заводе с 26 мая 1976 года.

Василий Васильевич уже пенсионер, но на отдых пока не ушел — попросили еще поработать с молодежью, опыт передать. Жигимонта тут хвалят, называют «прирожденным сварщиком, который чувствует свою горелку, как хирург — скальпель». Но сам сварщик выглядит человеком скромным, про награды говорит не очень охотно.

— Как узнали, что орден дадут? Что подумали?

— Тут сказали, на предприятии, — отвечает Василий Жигимонт. — Ну что подумал? Да просто: «За что, елки?». Уже, думаю, медаль есть, а орден мне за что?

Медаль «За трудовые заслуги» ему вручили лет десять назад. Это было в Ратуше, вспоминает Василий Васильевич, вручал награду в то время премьер-министр Сергей Сидорский. Медаль Василий Жигимонт повесил на пиджак, который надевает по праздникам — вот на 60-летие завода надевал.

Рабочее место Жигимонта — кабина сварщика.

— Мы тут собираем активную часть трансформаторов. Цепляем краном, завозим сюда, подгоняем схему, собираем, свариваем. Сколько сделаешь за смену, зависит от того, какой трансформатор, — говорит Василий Васильевич. — Есть такие, что можно шесть в одиночку, а есть такие, что за смену сделаешь только один.

— Сложная у вас работа, тяжелая, как думаете?

— Ну… Работа немножко тяжеловатая. Ножницы вон, видели, какие? — Василий Васильевич кивает на увесистые ножницы, которые лежат неподалеку. — Физически тяжеловатенько немножко. Но — терпимо! Делаем все по схемам, чертежам, надо ж так, чтобы вышло красиво.





— Электросварка глаза не слепит?

— Иногда, конечно, бывает, что «зайчиков» поймаешь — но очень редко. Вообще нормально работается.

Работает Василий Жигимонт в две смены. Но признается, что предпочитает работать во вторую, так как любит подольше поспать. Первая же смена начинается в 7.30, то есть встать надо в 5.30. Впрочем, ранние подъемы ему, как выходцу из деревенской семьи, вполне привычны.

— Я сам из деревни Барсуки, что в Червеньском районе. У нас там сплошные Жигимонты. У предка моего семь сыновей было — вот люди с такой фамилией по округе и разошлись, — улыбается Василий Васильевич. — Я из деревни после школы в Минск приехал, отработал год на Тракторном заводе, потом в армию пошел.

Василий Жигимонт признается: на Тракторном заводе работать в те давние годы ему не понравилось.

— На «формовке» работать там — это значит, что все черные, грязные, не вымыться. Когда набирали сюда — я с удовольствием пошел. Тут и чисто, и зарплату в два раза большую стал получать сразу.

Рассказывая о работе, Жигимонт с интересом вспоминает, как лет 10 работал на участке, где делали трансформаторы на экспорт — в Иран и Сирию.

— Какой же секрет? Как проработать 41 год на одном месте — и чтобы не надоело?

— Ну как? Запрягся — и работай!





— И никогда не хотелось уйти?

— Мне никогда не хотелось уйти отсюда. Сейчас только, по возрасту, скоро придется уходить. Коллективы хорошие, начальники хорошие. Нравится мне это. Я просто привыкаю к людям и потом уже не могу без людей.

— О чем вы сейчас мечтаете?

— Да ни о чем особо. Хочется на пенсию уже, но надо немного поработать еще.

— Сейчас среди молодежи мало кто хочет идти на завод, но зато многие хотят стать, например, программистами…

— Ну им хочется заработать много, и чтоб побыстрее. А надо ж еще специалистом стать, чтобы зарабатывать.