Во вторник в минском дворе по улице Высокой, рядом с домом 11 В, семилетний Даниил на горке лишился половины пальчика. Сейчас ребенок в больнице. Мама Татьяна Перехрест написала заявление в милицию: хочет установить, кто виноват в том, что горка стала небезопасной, и защитить других детей.



Внешне детская площадка выглядит безопасной. Фото: TUT.BY

Семья Перехрест живет в частном секторе в минском микрорайоне Степянка. Пару лет назад недалеко от них стали появляться многоэтажки, а вместе с ними и детские площадки. Гулять туда семилетний Даниил ходит редко, чаще бегает во дворе. Во вторник погода была хорошая, и они с мамой и двоюродным братом Сеней все-таки решили сходить на горку у дома по улице Высокой, 11 В.



Та самая щель, из-за которой ребенок лишился пальца. Фото: TUT.BY

— Вечером здесь всегда много детей, — рассказывает Татьяна. — Мальчишки поели мороженого и полезли на горку.

Часа через полтора стало темнеть, Татьяна окликнула мальчишек: пора собираться. Даниил попросил спуститься последний разочек.

— Скатился и вдруг стал плакать, — продолжает мама. — Я подбежала, он кричит: «У меня болит пальчик». Я подняла руку, увидела, что у него травма, думала, это открытый перелом. Прибежала домой, стала мыть — нет части безымянного пальчика на левой руке…

Пока Татьяна вызывала скорую, ее сестра сбегала на площадку. Часть пальца торчала между спуском горки и опорой.

Позже уже врачи сообщили: травма получена в очень неудачном месте. Пришить палец нельзя. Вероятность того, что он не приживется, 90 процентов, поэтому лучше не рисковать и сохранить что есть.

Сегодня (в среду) около трех часов дня на детской площадке никого не было. Внешне детская площадка выглядит безопасной. Довольно новая, горка не шатается. Но если присмотреться, между скатом и бортиком видна щель, куда легко помещаются детские пальчики.

— Когда мы только пришли, я стряхивала со спуска песок, все вроде бы было нормально, — Татьяна показывает ту самую горку. — Возможно, спуск не был хорошо закреплен, и, когда дети покатались, отошел.

Несмотря на вчерашнее происшествие, щель по-прежнему на месте. Рядом с этой горкой — еще одна. Там такая же щель. Похожий недочет и на горке в соседнем дворе по улице Связистов, 9.

Татьяна написала заявление в милицию, хочет, чтобы проверили, почему горка стала небезопасной.

— Сейчас по данному факту проводится проверка, — сообщила TUT.BY Наталья Ганусевич, официальный представитель Партизанского РУВД.

Даниил же находится в 6-й городской клинической больнице. Повязки ему снимут только через две недели.

— Он постоянно спрашивает: «Мама, а когда пальчик вырастет?», — плачет Татьяна. — Я понимаю, этого не произойдет… Вечером на эту площадку снова прибегут дети, и ведь все может повториться.



А вот горка во дворе соседнего дома — улица Связистов, 9. Фото: TUT.BY

Оперативно получить комментарий в отделе благоустройства администрации Партизанского района TUT.BY не удалось. В расположенном недалеко от места происшествия ЖЭУ № 4 сообщили, что обычно проверять детские площадки начинают с 1 апреля. С этого периода и до середины осени их раз в месяц осматривают и, если нужно, приводят в порядок.