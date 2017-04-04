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Белорусские ученые создали 70 удобрений для богатого урожая

05.04.2017 18:59 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Белорусские ученые разработали 70 новых форм комплексных удобрений. Они предназначены практически для всех культур, которые выращивают в республике.

40% препаратов, которые применяют на полях республики, произведены на местных предприятиях. С наступлением весны аграрии начали использовать их для подкормки озимых зерновых.

«Ранние подкормки озимых зерновых культур всегда выгоднее, чем поздние. Потому что азот, усвоенный в начале окущения, всегда идет на формирование продуктивных органов. И наоборот, когда уже заканчивается окущение, при такой погоде, как сегодня, поздно усвоенный азот уже не идет на формирование продуктивных органов, а только на листовую массу», - пояснил директор Института почвоведения и агрохимии НАН Республики Беларусь Виталий Лапа.

По словам ученых, новые удобрения позволят сохранить значительную часть урожая.

 
 
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Они предназначены практически для всех культур, которые выращивают в республике.

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