Белорусские ученые разработали 70 новых форм комплексных удобрений . Они предназначены практически для всех культур, которые выращивают в республике.

40% препаратов, которые применяют на полях республики, произведены на местных предприятиях. С наступлением весны аграрии начали использовать их для подкормки озимых зерновых.

«Ранние подкормки озимых зерновых культур всегда выгоднее, чем поздние. Потому что азот, усвоенный в начале окущения, всегда идет на формирование продуктивных органов. И наоборот, когда уже заканчивается окущение, при такой погоде, как сегодня, поздно усвоенный азот уже не идет на формирование продуктивных органов, а только на листовую массу», - пояснил директор Института почвоведения и агрохимии НАН Республики Беларусь Виталий Лапа.

По словам ученых, новые удобрения позволят сохранить значительную часть урожая.