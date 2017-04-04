МИНСК, 5 апр – Sputnik. Экспертиза ДНК подтвердила личность вероятного террориста Акбаржона Джалилова, который взорвал бомбу на станции "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге, сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.



ФСБ РФ Опубликованы кадры задержания вербовщиков террористов в Петербурге

"Что касается Акбаржона Джалилова, который, по данным следствия, привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда, его личность подтверждена итогами экспертизы ДНК", – сказала она.

По словам представителя СК, родители Джалилова также опознали своего сына.

Петренко отметила, что в настоящее время следователи тщательно изучают связи предполагаемого террориста, чтобы получить значимую для расследования информацию.

В СК РФ также сообщили, что взрывное устройство, которое было обнаружено на станции петербургского метро "Площадь Восстания", отправлено экспертизу, чтобы определить его тип и мощность. Эксперты сейчас исследуют предметы – скотч, фольгу и другие, – изъятые при обыске на месте жительства Джалилова.

"По предварительным данным, они аналогичны фрагментам взрывного устройства, обнаруженного на "Площади Восстания", – сообщила Петренко, уточнив, что выводы будут сделаны после окончания экспертиз.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел в понедельник днем , в результате погибли 14 человек и 55 пострадали, в том числе гражданин Беларуси . СК РФ квалифицировал произошедшее на "Сенной площади" как террористический акт и возбудил уголовное дело. Следственный комитет Беларуси направил коллегам в Москву письмо с предложением помощи в расследовании данного резонансного преступления .

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