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Тест ДНК подтвердил личность вероятного смертника в метро Петербурга

05.04.2017 19:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 апр – Sputnik. Экспертиза ДНК подтвердила личность вероятного террориста Акбаржона Джалилова, который взорвал бомбу на станции "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге, сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Тест ДНК подтвердил личность вероятного смертника в метро Петербурга
ФСБ РФ
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"Что касается Акбаржона Джалилова, который, по данным следствия, привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда, его личность подтверждена итогами экспертизы ДНК", – сказала она.

По словам представителя СК, родители Джалилова также опознали своего сына.

Петренко отметила, что в настоящее время следователи тщательно изучают связи предполагаемого террориста, чтобы получить значимую для расследования информацию. 

В СК РФ также сообщили, что взрывное устройство, которое было обнаружено на станции петербургского метро "Площадь Восстания", отправлено экспертизу, чтобы определить его тип и мощность. Эксперты сейчас исследуют предметы – скотч, фольгу и другие, – изъятые при обыске на месте жительства Джалилова. 

"По предварительным данным, они аналогичны фрагментам взрывного устройства, обнаруженного на "Площади Восстания", – сообщила Петренко, уточнив, что выводы будут сделаны после окончания экспертиз.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел в понедельник днем, в результате погибли 14 человек и 55 пострадали, в том числе гражданин Беларуси. СК РФ квалифицировал произошедшее на "Сенной площади" как террористический акт и возбудил уголовное дело. Следственный комитет Беларуси направил коллегам в Москву письмо с предложением помощи в расследовании данного резонансного преступления.

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Теги: Минск
 
 
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По информации следователей, родители предполагаемого террориста Джалилова также опознали его.

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