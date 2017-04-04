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Тест ДНК подтвердил личность вероятного смертника в метро Петербурга
05.04.2017 19:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 апр – Sputnik. Экспертиза ДНК подтвердила личность вероятного террориста Акбаржона Джалилова, который взорвал бомбу на станции "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге, сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
"Что касается Акбаржона Джалилова, который, по данным следствия, привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда, его личность подтверждена итогами экспертизы ДНК", – сказала она.
По словам представителя СК, родители Джалилова также опознали своего сына.
Петренко отметила, что в настоящее время следователи тщательно изучают связи предполагаемого террориста, чтобы получить значимую для расследования информацию.
В СК РФ также сообщили, что взрывное устройство, которое было обнаружено на станции петербургского метро "Площадь Восстания", отправлено экспертизу, чтобы определить его тип и мощность. Эксперты сейчас исследуют предметы – скотч, фольгу и другие, – изъятые при обыске на месте жительства Джалилова.
"По предварительным данным, они аналогичны фрагментам взрывного устройства, обнаруженного на "Площади Восстания", – сообщила Петренко, уточнив, что выводы будут сделаны после окончания экспертиз.
Взрыв в метро Санкт-Петербурга
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По информации следователей, родители предполагаемого террориста Джалилова также опознали его.
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