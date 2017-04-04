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Лукашенко отвел на ремонт дорог три года

05.04.2017 19:52 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал привести в порядок все дороги местного значения в стране и обозначил срок - 3-4 года, передает корреспондент «МИР 24» Андрей Алексеенко.

В Беларуси 70 тысяч километров районных дорог. На некоторых 20 лет не было капитального ремонта, только - ямочный. В приоритете всегда были магистрали республиканского значения. Ведь Беларусь зарабатывает на транзите через страну. Но сейчас пришел черед местных трасс.

«В какой-то степени вопросы местных дорог ушли на второй план. Это привело к появлению справедливых нареканий со стороны населения на состояние дорожной сети в регионах. По разным оценкам, от шести до десяти тысяч километров дорог требуют неотложного ремонта», - сказал Александр Лукашенко.

На обновление президент отвел четыре года, потратят 480 миллионов долларов. При этом Александр Лукашенко потребовал бережно относиться к деньгам, по возможности сократить издержки. И призвал дорожников использовать новые технологии.

«Если это сегодня по-прежнему актуально и выгодно (по крайне мере, еще ни один специалист мне не доложил, что это невыгодно), значит, надо делать дороги максимально бетонным покрытием. Четыре года на то, чтобы не просто изыскать какие-то средства, а чтобы четко определиться и привести в нормальное состояние дороги», - отметил президент.

Со сроками тоже затягивать не стоит, предупредил Александр Лукашенко. Пообещал, что лично приедет и проконтролирует.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал привести в порядок все дороги местного значения в стране и обозначил срок - 3-4 года.

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