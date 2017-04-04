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"Обеды в среду" в кафе-баре "Эдем": до райского наслаждения далековато

05.04.2017 20:38 — Новости Общества | Tut.by  
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В поисках вкусного и недорогого обеда мы заглянули в кафе-бар «Эдем». Бизнес-ланч тут, по слухам, стоит всего 4 рубля. Цена и правда порадовала, а вот кухня разочаровала.


Каждую неделю мы рассказываем читателям о том, где в Могилеве можно пообедать быстро, вкусно и недорого. Оцениваются 3 параметра: качество еды, скорость обслуживания и возможность уложиться в бюджет — 6 рублей.

Без помощи интернета найти кафе сложно, так как расположено оно во дворах Пожарного переулка, и наткнуться на него можно лишь случайно. В теплый апрельский день кафе пустое, поэтому с выбором столика проблем не возникает. Интересуемся наличием обеденного меню и получаем утвердительный ответ.

Не проходит и трех минут, как заказ на столе. Удивительная скорость! Всего за 4 рубля мы получили салат из свежих овощей, борщ, драники с мясом, компот и хлеб.


Компот прохладный, вкуса практически не чувствуется. По остаткам мякоти на дне определяем, что его сварили из яблок.


Салат традиционный: свежие огурцы, помидоры, капуста и сметана. Изюминку добавляет консервированная кукуруза. Блюдо смотрится привлекательно, да и порция большая. Салат нам бы понравился, если бы не капуста, которая горчила, да и выглядела совсем не аппетитно. К тому же ее количество было неуместным.


Хлеб мягкий, свежий и очень вкусный. Ярко красный борщ выглядит аппетитно, правда, гущи маловато: в основном это редкие кусочки картофеля и капусты. К последней опять-таки претензии: горько. Не знаем, что за капусту здесь используют, но ее нужно срочно сменить.


К чему претензий действительно нет, так это к размерам порций: драники под сметанно-куриным соусом кажутся огромными. Сам соус очень вкусный, с кусочками курицы и моркови. А вот драники, несмотря на свой ярко-золотистый цвет, оказались почти сырыми внутри.

Итог: невероятно быстрый обед в центре города всего за 4 рубля, но кухня оставляет желать лучшего.


Бонус: интерьер нам понравился. Черно-белая цветовая гамма, хромированные стулья, имитация кирпичной кладки, большие столики и удобные черные диваны — просто и со вкусом. Персонал работает оперативно, но без униформы, так что непонятно, кто к вам подходит — сотрудник кафе или посетитель.

Санузел чистый и функциональный, есть все необходимое.


 
Теги: Могилев
 
 
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Скорость обслуживания невероятно быстрая, а вот качество еды подкачало.

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