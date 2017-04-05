Обращения граждан являются одним из источников информации о социально-экономическом положении различных групп населения, об их настроениях и потребностях. Свое­временное и качественное разрешение проблем, содержащихся в обращениях, в значительной мере способствует удовлетворению нужд и запросов граждан, снятию напряженности в обществе, повышению авторитета органов власти и управления, укреплению их связи с населением.

Вчера в Центральном Доме офицеров министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков провел личный прием граждан. Большинство вопросов касалось прохождения военной службы.

Например, житель Гомеля обратился к главе военного ведомства с ходатайством о внесении изменений в Инструкцию об определении требований к состоянию здоровья граждан с целью изменения категории годности к военной службе для офицеров. Обращение гражданина было принято, ему будет дан ответ в установленные законодательством сроки.

Капитан одной из воинских частей, дислоцированной в Брестской области, обратился к министру обороны с ходатайством оставить его на военной службе. Обращение офицера будет рассмотрено в рамках законодательного поля.

В то же время следует напомнить читателям о том, что последствия некоторых проступков для гражданских людей и военнослужащих разные. Так, гражданский человек за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения может получить штраф в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления на три года. Если лицо управляло транспортным средством, находясь в нетрезвом состоянии, либо передало управление такому лицу, либо отказалось от прохождения проверки (освидетельствования) повторно в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, в отношении такого лица возбуждается уголовное дело по ст. 317 УК Республики Беларусь, а транспортное средство, которым управляло совершившее преступление лицо, независимо от права собственности, подлежит конфискации. Повторное управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения предусматривает увеличение срока лишения водительских прав до пяти лет, либо штраф до 1.000 базовых величин, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев. И это лишь в том случае, если пьянство за рулем не приведет к смерти или тяжелому травмированию окружающих.

Это же касается и военно­служащих. Однако плюс к этому люди в погонах еще и подлежат увольнению из рядов Вооруженных Сил.

В соответствии с действующим законодательством военнослужащие запаса, уволенные с военной службы в связи с совершением проступка, предусмотренного контрактом о прохождении военной службы, являющегося основанием для досрочного расторжения контракта или прекращения его действия, а также в связи с систематическим (более двух раз в течение года) невыполнением военнослужащим условий контракта и по другим причинам, предусмотренным Законом Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе», не могут быть приняты на военную службу по контракту.

Поэтому, прежде чем сесть за руль автомобиля, какими бы ни были обстоятельства, не раз подумайте: в состоянии ли вы управлять транспортным средством и к чему может привести необоснованный риск? Ведь цена такой ошибки весьма велика — повторно встать в армейский строй вы уже не сможете. На страницах «Белорусской военной газеты. Во славу Родины» мы неоднократно обращали внимание на этот момент.

Не осталось без внимания и обращение жителя п. Красное, касающееся состояния памятника Герою Советского Союза генерал-лейтенанту инженерных войск Д. М. Карбышеву и благоустройства территории вокруг него. Данный вопрос был взят на контроль, соответствующие указания даны должностным лицам.

Но ведь это не единичная проблема. Огромные и величественные, маленькие и мало кому известные памятники из гранита, мрамора, бронзы, посвященные героям войны, обычным солдатам Отечества и партизанам, можно встретить в каждом городе Беларуси. Сегодня в стране около девяти тысяч памятников и захоронений Великой Отечественной войны. Еще есть памятники в заброшенных деревнях, за которыми никто не ухаживает. И таких примеров — великое множество. Как, собственно, и проблем, которые не всегда может решить государство. Сохранение памятников Великой Отечественной войны по-прежнему остается делом народным. Для решения этих проблем есть два пути. Первый — долго сетовать на бездействие местных властей, продолжать пытаться стучать в нужные кабинеты. Второй — неравнодушным гражданам взять все в свои руки, организовать общественность, ветеранские и молодежные организации и обеспечить надлежащий уход за тем или иным памятником. Например, жители деревни Судоль Борисовского района Минской области вот уже 75 лет ухаживают за могилой неизвестного летчика, погибшего в воздушном бою летом 1941 года и похороненного на северной окраине деревни. А курсанты и студенты военно-транспортного факультета в БелГУТ взяли под опеку несколько захоронений красноармейцев на одном из кладбищ Гомеля.

И таких примеров немало. Ведь это наша общая память — и нам ее сохранять.

Напоминаем, что личный прием граждан министром обороны Республики Беларусь проводится в первую среду каждого месяца. Предварительная запись осуществляется по телефонам в Минске (8 017) 297-11-19 и 297‑12‑12, а также через интернет-портал Министерства обороны или по письменному заявлению.

Граждане могут также адресовать свой вопрос главе военного ведомства или специалистам структурных подразделений Министерства обороны по электронной почте modmail@mod.mil.by или посредством электронного обращения на интернет-портале Министерства обороны www.mil.by/ru/el_reception/.

Подполковник Елена Затирка, «Ваяр»