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Обеспечивая демографическую безопасность

05.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Валентин Рыбаков принял участие в 50‑й сессии Комиссии по народонаселению и развитию в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где представил опыт Беларуси по укреплению демографической безопасности. Приоритетная тема сессии — «Изменение возрастной структуры населения и устойчивое развитие».

Валентин Рыбаков проинформировал участников дискуссии о государственных мерах в Беларуси по преодолению естественной убыли населения и увеличению рождаемости. Как отметил замминистра, белорусское правительство принимает меры по социальной интеграции людей пожилого возраста, среди которых можно отметить внесение в трудовое законодательство изменений, запрещающих дискриминацию по признаку возраста, и реализацию программ по развитию образовательных, оздоровительных услуг, культурных и спортивных мероприятий с участием пожилых людей.

«Валентин Рыбаков подчеркнул, что поддержка семьи является одним из механизмов, позволяющих сохранять возрастной баланс населения и обеспечивать демографическую безопасность страны. В связи с этим заместитель главы внешнеполитического ведомства Беларуси обратил внимание на необходимость развития и укрепления семейных ценностей, создания максимально благоприятных и сбалансированных условий для материнства и реализации женщинами своих возможностей в социально-экономической и общественно-политической жизни страны», — проинформировали в пресс-службе МИД.

Замминистра обратил особое внимание участников дискуссии на положительные результаты государственной политики, проводимой в Беларуси в социальной области. За последние годы в стране увеличилась ожидаемая продолжительность жизни, одновременно естественная убыль населения сократилась до минимальных значений. Как подчеркнул Валентин Рыбаков, увеличение рождаемости и уменьшение смертности создают условия для преодоления тенденции депопуляции и выхода на естественный прирост населения.

БЕЛТА

 
 
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Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Валентин Рыбаков принял участие в 50‑й сессии...

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