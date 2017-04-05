Новые способы огневого поражения отработали на 230‑м общевойсковом полигоне военнослужащие 841‑й гвардейской группы артиллерии 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.

…На огневой позиции расположились боевые машины двух дивизионов 841‑й гвардейской группы артиллерии. По соседству с самоходными артиллерийскими установками «Акация» заняли огневые позиции реактивные установки залпового огня БМ‑21. Совместно им предстоит решать общую огневую задачу. Кроме того, в занятии принимают участие расчеты гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 2С1 и противотанковой батареи.



С командно-наблюдательного пункта занятием руководит начальник артиллерии 11 омбр гвардии полковник Александр Ющенко.

Утреннюю тишину полигона разрывают могучие залпы. Первыми начинают работу расчеты «Акаций». Самоходные орудия чередуют дружные залпы с беглым огнем.

Едва у «ствольников» наступает пауза, как в стрельбу включаются РСЗО «Град». К звучному артиллерийскому «концерту» издалека добавляются звуки выстрелов установок «Гвоздика». Свою лепту в слаженную полигонную работу подразделений группы вносит батарея противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С». На мишенном поле стоит сплошной гул, снаряды туда прилетают в буквальном смысле со всех сторон…

— То, как выполняли сегодня огневые задачи военнослужащие подразделения, на мой взгляд, заслуживает как минимум оценки «хорошо», — подчеркнул командир гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 2С3 гвардии подполковник Дмитрий Драко. — В этом я убедился, глядя на то, как кучно ложились на условленном фронте снаряды, выпущенные самоходками дивизиона. Данный результат наглядно подтвердил, что расчеты нормально обучены. Кстати, в их составе было 24 резервиста, у них это третий по счету учебный сбор.

С момента прибытия в нашу воинскую часть граждан, проходящих военную службу в резерве, до выполнения огневых задач в составе батарей прошли считаные дни. Сроки, откровенно говоря, сильно поджимали. Офицерскому составу подразделения пришлось потрудиться, чтобы эти парни быстро освежили полученные ранее знания и навыки и были готовы к выполнению огневых задач. И резервисты не подвели своих командиров и боевых товарищей из числа военнослужащих срочной службы. Огневые задачи все расчеты выполнили достойно. А когда спустя неделю выполнялись стрельбы в составе дивизиона, наши резервисты работали как бывалые артиллеристы. Сегодня, когда стреляла группа, расчеты дивизиона 2С3 поразили все назначенные цели.

По итогам занятий Дмитрий Иванович особо отметил начальника штаба — первого заместителя командира дивизиона гвардии капитана Антона Текучёва, руководившего работой подразделения на огневой позиции, а также командира батареи гвардии старшего лейтенанта Евгения Кондратюка. Лучшие результаты показали артиллерийские расчеты, в состав которых входили резервисты, и которыми командовали гвардии старшина контрактной службы Юрий Матушевский и гвардии младший сержант Тимур Переходько.

По словам командира дивизиона, уровень подготовки резервистов за последнее время качественно вырос. Этому способствует дух соревновательности, который укоренился в подразделении. Дружеское соперничество в боевой подготовке заставляет военнослужащих срочной службы, что называется, подтягивать резервистов, которые входят в состав смешанных расчетов. И это положительным образом сказывается на выполнении боевых нормативов, успешном решении огневых задач.