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В жизни всегда есть место подвигу

05.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В Шумилинском районе Витебской области в рамках выполнения учебно-боевых задач в ходе тактического учения с 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригадой во время проведения десантирования из самолета Ил‑76МД военнослужащий десантно-штурмовой роты 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии рядовой Дмитрий Страчук спас жизнь своему товарищу гвардии рядовому Евгению Жарскому.

На высоте около 80 метров в результате резкого порыва ветра произошло схождение парашютистов. У гвардии рядового Евгения Жарского погас купол. Гвардии рядовой Дмитрий Страчук в сложившейся нештатной ситуации зафиксировал руками погасший основной купол парашюта товарища, и они благополучно приземлились.

Командующий силами специальных операций Вооруженных Сил генерал-майор Вадим Денисенко высоко оценил профессиональные действия военнослужащего.

Подобный случай произошел в 2004 году. Военнослужащий 5-й отдельной бригады специального назначения рядовой Владимир Тишкевич в ходе учебно-тренировочных занятий при совершении прыжков с парашютом также спас жизнь своему товарищу. Указом Президента Республики Беларусь рядовой Владимир Тишкевич был награжден медалью «За отвагу».

 
 
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В Шумилинском районе Витебской области в рамках выполнения учебно-боевых задач в ходе тактического учения...

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