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С гвардейским качеством

05.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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На минувшей неделе у воинского коллектива отдельного гвардейского механизированного батальона 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады стартовал очередной полевой выход. Он проходит на Гожском полигоне.

Начался этап слаживания батальона, и время, выделенное на ратную учебу «в полях», мотострелки стараются провести с максимальной пользой, направив все усилия на совершенствование полевой выучки. Мне довелось побывать на занятии по огневой подготовке: одно из мотострелковых подразделений выполняло 2‑е упражнение контрольных стрельб из вооружения БМП‑2.

Руководитель занятия командир мотострелковой роты гвардии старший лейтенант Сергей Андала проинструктировал участников очередного заезда. Затем экипажи направились к полю директрисы.

Гвардейцы пос­троились у БМП‑2, ожидая сигнала к началу выполнения упражнения. Гвардии старший лейтенант Сергей Андала уже на вышке — он занял место у радиостанции. Экипажи по команде ротного заняли свои места в броне, запустили двигатели боевых машин и доложили о готовности.

— На выполнение упра­жнения выделяется 10 снарядов к 30‑миллиметровой пушке и 35 патронов к пулемету ПКТ, — пояснил командир батальона гвардии майор Сергей Шилин, наблюдавший за ходом стрельбы с вышки директрисы.


Руководитель занятия командир мотострелковой роты гвардии старший лейтенант Сергей Андала

 
 
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