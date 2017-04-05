На днях на Борисовском полигоне прошло ротное тактическое учение с боевой стрельбой с военнослужащими усиленной мотострелковой роты 339‑го отдельного гвардейского механизированного батальона 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. По замыслу учения, под руководством командира этой роты гвардии старшего лейтенанта Алексея Стефановича гвардейцам предстоял нелегкий бой с условным незаконным вооруженным формированием (НВФ).







— На данном занятии усиленная мотострелковая рота отрабатывала вопросы подготовки и ведения специальных войсковых действий, — рассказал начальник отделения боевой подготовки 120 омбр гвардии подполковник Максим Терентьев. — Это учение являлось показным. Мотострелковая рота под командованием гвардии старшего лейтенанта Алексея Стефановича была усилена танковым и гранатометным взводами, выделенным летным ресурсом (недавно поступившими на вооружение вертолетами Ми‑8МТВ-5), гаубичной самоходно-артиллерийской батареей, а также беспилотным авиационным комплексом. Задача, которая стояла перед командиром роты, была достаточно сложной. Несмотря на то что этот офицер молод и опыт за его плечами не слишком велик, с поставленными задачами при максимальной загрузке он справился.

…В поле начали разворачиваться боевые действия. В ходе доразведки района поступила информация об обнаружении незаконного вооруженного формирования. Усиленной мотострелковой роте 120 омбр, действующей при поддержке гаубичной самоходно-артиллерийской батареи и пары вертолетов Ми‑8МТВ-5, поступила задача выдвинуться на рубеж высоты «Блиндажная‑2» и уничтожить лагерь НВФ.

Воздух содрогнулся от артиллерийских залпов. Снаряды один за другим устремились в предполагаемое место нахождения лагеря НВФ. Угодившие точно в цель, они подняли в воздух столбы дыма вперемешку с огнем и землей. Именно огневое поражение противника составляет главное содержание боевых действий артиллерии, оно осуществляется в тесном взаимодействии с авиацией.

В небе появились вертолеты Ми‑8МТВ-5. Сделав несколько заходов на предполагаемую цель, винтокрылые машины залпами «добили» условного противника, не оставив ему ни единого шанса на спасение.

Постепенно густая пелена дыма развеялась, и на рубеж высоты «Блиндажная‑2» скрытно выдвинулось дозорное отделение. Его задача — обнаружить завалы, минно-взрывные заграждения, охранение незаконного вооруженного формирования на маршруте выдвижения роты.

В районе, где земля еще недавно содрогалась от огня артиллерии и авиации, раздаются выстрелы. Завязывается перестрелка с частью уцелевших сил НВФ. Дозорные обнаружили условного противника и с ходу вступили в бой. Огнем из снайперского оружия гвардейцы уничтожили боевое охранение условного неприятеля, заняв выгодный рубеж для ведения огня в целях блокирования маневра НВФ и воспрещения его отхода.

При проведении удара-налета основной атакующей группой является мотострелковая рота, приданные ей подразделения выполняют роль групп огневой поддержки. Учитывая рельеф местности, боевые машины останавливаются — мотострелковые и гранатометные отделения начинают спешиваться.

Для уничтожения прорывающейся части НВФ поодаль занял указанный рубеж танковый взвод. Мотострелковая рота, уничтожая основные силы условного противника, начинает прорываться вперед.

Бой длился недолго — за считаные минуты условный противник понес серьезные потери. Но полностью уничтожить его не удалось.

Главарь условного НВФ, оценив критическую для «боевиков» обстановку, принял решение начать отступление. Обнаружив отход противника, подразделения роты начинают его преследование.

Получив доклад о колонне автомобильной техники, пытающейся вырваться из блокированного района в направлении одного из ориентиров, командир роты принимает очередное решение. Танковому взводу поступает задача занять огневой рубеж. По сигналу одной из групп наблюдения о подходе противника группы огневого поражения, захвата и приданного танкового взвода выдвигаются и интенсивным кинжальным огнем уничтожают прорывающегося условного неприятеля.

Уже окончательно убедившись в том, что противник повержен, мотострелковая рота приступила к досмотровым действиям в районе расположения лагеря НВФ. После завершения боя гвардейцам осталось лишь уничтожить условные схроны с оружием и боеприпасами, захватить выживших из состава НВФ.

— Данное показное ротное тактическое учение проходило в рамках сбора по боевой подготовке, — отметил в беседе начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил генерал-

майор Андрей Некрашевич. — В ходе учения были отработаны вопросы блокирования и уничтожения незаконного вооруженного формирования. Тема, которая отрабатывалась на 227‑м общевойсковом полигоне, достаточно актуальна в настоящее время. Выбрана она была, исходя из опыта современных вооруженных конфликтов. Хочу отметить уверенные действия командира роты, позволившие успешно выполнить поставленную задачу. На самом деле не так просто управлять разнородными силами и средствами. Именно поэтому в ходе повседневной боевой учебы данному вопросу необходимо уделять особое внимание.

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора и Георгия Потапова