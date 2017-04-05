Средняя школа № 16 в Мозыре была построена лишь пять лет назад. И какая это школа! Строители потрудились на славу, создав уникальное сооружение из бетона и металла, стекла и зеркал, пластика и дерева. Интересное архитектурное решение: здание имеет форму цветка, подтверждая тем самым известное высказывание: «Дети — цветы жизни».



Но СШ № 16, коллективом которой руководит Оксана Ковалькова, является гордостью Мозыря не только поэтому. В 2014 году по инициативе учителя истории и обществоведения Владимира Гимбута здесь был создан военно-исторический кружок «Поиск» как часть Калинковичско-мозырского военно-исторического клуба «Поиск». Благодаря подвижничеству влюбленного в военное прошлое Беларуси педагога, которого поддерживает руководство СШ № 16, и активной деятельности его воспитанников, вдохновленных примером наставника, кружок известен не только в регионе, но и за его пределами. Поисково‑исследовательские работы одаренных ребят, участвовавших в конкурсах, вышли на международный уровень.

Досуг — пополнение знаний

Владимир Гимбут и его ученики не пасуют перед трудностями. Их принципы — развитие поисковой работы, совершенствование ее методов, внедрение новых форм. Они живут интересно: их досуг — это пополнение багажа знаний, сплачивание единомышленников, для которых патриотизм — не просто красивое слово, а реальный труд во имя истории и на благо общества. Что это значит?

Ребята из кружка «Поиск» участвуют в патриотическом проекте «Звезда памяти». Например, ученица 8‑го класса Татьяна Наумик свою «звезду» посвятила прадеду, Ивану Андреевичу Рогалевичу, который во время Великой Отечественной войны был комиссаром партизанского отряда «1 Мая» 50‑й Житковичской бригады. Руководителем данного исследовательского труда стала учитель математики, что, на первый взгляд, покажется не совсем логичным. Но дело в том, что Людмила Анатольевна Наумик (Янченко) — мать Тани, и эта работа, кроме других аспектов, стала семейным проектом.

— Когда объявили о старте проекта «Звезда памяти», мы с дочерью, участницей кружка «Поиск», решили, что не будем искать героя «на стороне», когда у нас такой выдающийся дед и прадед, — пояснила Людмила Анатольевна. — Я помогала дочери исследовать документы, систематизировать информацию. Этому меня в свое время, когда я училась в СШ № 6 в Калинковичах, научила моя учительница Раиса Атаманова. Краевед и поисковик, Раиса Степановна прививала нам любовь к истории. Мы увлеченно работали в школьном музее…

В проекте «Неизвестные соседи», предложенном Институтом имени Гёте, участвовали Виктория Пискун и Снежана Быкова. Руководителями поисково‑исследовательских работ были учителя немецкого языка Ирина Матвеенко и Ирина Сенкевич, а также Владимир Гимбут. Девушки под кураторством педагогов изучали истории жизни земляков, ставших жертвами холокоста.