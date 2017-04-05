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«Битва машин — 3» на «Линии Сталина»

05.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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22 апреля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» стартует новый сезон автобоев на выживание «Битва машин — 3».

Организаторы мероприятия — благотворительный фонд помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана», проект Arenaderby.by, ИКК «Линия Сталина» — в нынешнем году планируют сделать соревнования еще более масштабными и зрелищными. «Битва машин — 3» представит более трех десятков экипажей. В мероприятии будут участвовать представители Беларуси, России, Норвегии и других европейских стран.

Исполнительный директор фонда «Память Афгана» Александр Метла рассказал о том, как будут проходить соревнования:

— 22 апреля мы с организаторами этапов по автобоям в Беларуси открываем сезон 2017 года. Соревнования проведем на той же асфальтированной площадке, на которой прошла «Битва машин — 2» в сентябре прошлого года. Надо отметить, что подготовленное нами асфальтовое покрытие обеспечило наибольший драйв мероприятию и позволило пилотам активно бороться за победу, невзирая на погодные условия.

Для удобства зрителей планируем увеличить вместимость трибун, а также расположить в непосредственной близости от арены зоны с развлечениями и точками питания. Надеемся, что гостям «Линии Сталина» будет комфортно и интересно. Мы специально оставили стоимость мероприятия на уровне прошлого года, а в ближайшее время запустим в предварительную продажу билеты по сниженной цене…

По вопросам участия в соревнованиях пишите на электронный адрес arenaderby@tut.by или звоните по телефонам: (+375 29) 650-70-15 и (+375 25) 750-70-15. Начало соревнований — в 12.00.

Роман Марчик

 
 
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22 апреля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» стартует новый сезон автобоев на выживание...

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