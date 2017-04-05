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На дорогу в Минске из грузовика вывалилась корова

05.04.2017 21:45 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Минске из грузовика во время движения на проезжую часть выпала корова. Проезжавшие мимо водители зафиксировали инцидент на видеорегистраторы.

Все произошло на улице Кижеватова. Участники дорожного движения пытались предупредить водителя грузовика, сигналя ему. Однако он остановился на обочине уже после того, как корова вывалилась из кузова.

Как сообщает РИА «Новости», позднее корову поймали в одном из близлежащих дворов. В операции участвовали сотрудники МЧС.

 
Теги: Минск
 
 
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Животное выпало на дорогу во время движения грузовика на улице Кижеватова.

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