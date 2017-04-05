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Администрация президента ежедневно получает 200 писем от граждан

05.04.2017 21:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 апр — Sputnik. Около 200 писем от граждан ежедневно приходят в Администрацию президента Беларуси, такое число было озвучено на коллегии ведомства, сообщили в среду в эфире телеканала ОНТ.

Администрация президента ежедневно получает 200 писем от граждан
© Фото: пресс-служба президента Беларуси
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Коллегия прошла в среду под руководством главы ведомства Натальи Кочановой. Участвовали в обсуждении представители министерств и иных госструктур, а также местных властей.

"Шестьдесят процентов обращений могут и должны решиться на местном уровне", – заявила Кочанова на коллегии.

По словам главы Администрации президента, каждый руководитель должен внимательно относиться к повторным обращениям, а также тем, которые идут в вышестоящие органы или поддержаны коллективами.

При этом Кочанова отметила, что 30% обращений граждан в вышестоящие инстанции признаются обоснованными.

В целом же ежедневно в Администрацию президента поступают по 200 писем от белорусов. 

 
Теги: Минск
 
 
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Глава администрации отметила, что 60% всех обращений могут и должны решаться на местном уровне.

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