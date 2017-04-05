МИНСК, 5 апр — Sputnik. Около 200 писем от граждан ежедневно приходят в Администрацию президента Беларуси, такое число было озвучено на коллегии ведомства, сообщили в среду в эфире телеканала ОНТ.

Коллегия прошла в среду под руководством главы ведомства Натальи Кочановой. Участвовали в обсуждении представители министерств и иных госструктур, а также местных властей.

"Шестьдесят процентов обращений могут и должны решиться на местном уровне", – заявила Кочанова на коллегии.

По словам главы Администрации президента, каждый руководитель должен внимательно относиться к повторным обращениям, а также тем, которые идут в вышестоящие органы или поддержаны коллективами.

При этом Кочанова отметила, что 30% обращений граждан в вышестоящие инстанции признаются обоснованными.

В целом же ежедневно в Администрацию президента поступают по 200 писем от белорусов.