МИНСК, 5 апр — Sputnik. Юная брестчанка, известная благодаря участию в шоу "Лучше всех" на "Первом канале", получила аккредитацию на все игры "Динамо-Брест", сообщил в среду на своем сайте футбольный клуб.

Дария, как оказалось, интересуется не только литературой и видеоблогингом. Девочка решила посетить все матчи брестского "Динамо". Футбольный клуб уже завершил прием заявок от представителей СМИ по аккредитации на домашние матчи в сезоне-2017.

"В числе остальных журналистов аккредитационное удостоверение получила пятилетняя брестчанка Дария Скоморощенко", — говорится в сообщении на сайте клуба.

Юная жительница Бреста прочитала более 100 книг, и многие произведения она знает дословно. Свой талант девочка продемонстрировала на шоу "Лучше всех". Ведущий программы Максим Галкин был впечатлен: Дария читала наизусть отрывки из различных детских произведений. Например, из сказок Ганса Христиана Андерсена "Принцесса на горошине" и Сергея Козлова "Ежик в тумане", из книги Иосифа Бродского "Баллада о маленьком буксире".

Кроме того, вместе с мамой Дария ведет популярный видеоблог "Книжный шкап" на YouТube-канале. В 2014 году он получил премию "Лучший книжный блог рунета". В нем Катерина Таберко с дочерью делятся интересной информацией о детских книгах.

"Дария хотела, как мама, писать о детских книгах. Ну как ребенок в четыре года может писать вообще о книгах? Никак. Мы решили попробовать видеосказки. Она стала рассказывать книжки на камеру. Ей нравится, что она как мама. Такая игра у нее", — сказала Катерина в интервью Sputnik Беларусь .

Удивительную способность Дарии запоминать книги мама скромно объяснила тем, что у детей изначально хорошая память.