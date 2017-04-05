Доброе утро!

Мы нашли работу мечты — и убегаем на собеседование рассказываем о ней вам: исследователи из Франции набирают 24 волонтера для самой ленивой работы во Вселенной . Надо лежать. Да, просто лежать два месяца — и получить за это 16 тысяч евро. Если вас возьмут, помните: лежа в кровати еще удобнее читать горячие новости и крутые тексты TUT.BY — ничто не отвлекает.





ВАЖНОЕ

Зарплате «по пятьсот», похоже, быть — правда, какой ценой? Премьер-министр Андрей Кобяков обещает, что раздачи незаработанных денег не будет, но в общем такие перспективы просматриваются . «Наша задача — реализовать это на практике».

Президент поручил привести в порядок местные дороги : на все про все дал местным властям три-четыре года. «Вопрос не просто назрел. Он перезрел», — констатировал Александр Лукашенко. И автомобилисты с ним согласны. «Надо иметь в виду, что наши люди не привыкли перемещаться по плохим дорогам», — признает президент.

Посмотрели, как изменилась прибыль ключевых банков страны. Пятнадцать из двадцати четырех белорусских банков в прошлом году ее увеличили — неожиданным лидером по объему прибыли оказался Белагропромбанк. Убытки показал всего один банк. Вот здесь все рассказываем и показываем.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт отказался контролировать поставки товаров из Беларуси после того, как президент Лукашенко пригрозил завести в отношении него уголовное дело. «Почему я один… Я попросил руководство отвести меня в сторону, потому что, может, я действительно вредитель какой-то, разбирайтесь с уголовным делом… Теперь у нас есть новый замминистра сельского хозяйства, ему рынки поручены, ветеринарию он знает… Пусть он какое-то время Беларусь поведет и посмотрит, где предвзятость-то».





Представители «Исламского государства» выпустили обращение к Соединенным Штатам . Дональда Трампа террористы назвали «идиотом, который не знает, что такое Сирия, Ирак или ислам». «Америка, ты утонула, и здесь нет спасителя», — говорит текст послания. Стране боевики предрекли «смерть от злобы».

ПОПУЛЯРНОЕ

Посмотрели, как работает самый длинный столичный троллейбусный маршрут — № 53. Путь от Малиновки до Зеленого Луга занимает чуть больше часа, и за это время водители 53-го рассказали нам о дорожных сложностях и жизненном позитиве.

Многие любители животных хоть раз да были в вильнюсском котокафе — и сокрушались, что такого заведения нет в Минске. Особенно с учетом того, что к его созданию приложили руку двое белорусов! Рассказываем, появится ли эта прелесть у нас .





Побывали в гостях у Гомеля ютятся в одной комнате и ждут четвертого ребенка">многодетной семьи из Гомеля которая ютится в одной комнате и ждет четвертого ребенка. У каждого из Точилиных пока для жизни 2,5 метра, в списке же очередников на приобретение льготного жилья для многодетных они 66-е.

Вот здесь — 12 тяжелых историй о женском обрезании , рассказанных от первого лица. Женское обрезание — частичное или полное удаление внешних половых органов. Операция распространена преимущественно в Африке. Сейчас в мире проживает около 125 миллионов женщин, прошедших через этот ритуал. «Потеря крови, инфекции, боль, а иногда и смерть. Сегодня женское обрезание вне закона, но процедуру продолжают делать тайно. Иногда доходят слухи об обрезании девочек младенческого возраста в туалете. Хочется, чтобы это прекратилось».

Эксперты из Bellingcat нашли информацию об украинском «Буке» под Донецком, который с фотографировали за два дня до катастрофы MH17 . Фото «Бука» появились в соцсетях 15 июля 2014 года, на нем содержатся геотеги, которые говорят о расположении ЗРК в Донецкой области в районе Ясиноватой.

Вот здесь — интересное расследование : как вилла на берегу Атлантического океана связана с семьей Владимира Путина? В 2016 году «Собеседник» сообщил, что у Людмилы Путиной появился новый муж — Артур Очеретный. Журналисты выяснили, что ему принадлежит вилла на берегу Атлантического океана во Франции стоимостью более пяти миллионов евро — примерно там же, где уже есть недвижимость у семьи предполагаемой дочери Владимира Путина.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Рассказываем, как безработицу победили в СССР — согласно передовицам госгазет, в один миг трудоустроили всех граждан. Слесарь Михаил Шкунов стал последним безработным в Советском Союзе. 13 марта 1930 года ему выдали направление на работу, после чего закрылась Московская биржа труда. Так СССР стала первой (и последней) страной в мире, победившей «наследие капитализма». В Беларуси сейчас хотят повторить этот рекорд.





Рабочие с госнаградами поделились с нами, каково это — трудиться 40 лет на одном заводе . Современной молодежи такое наверняка покажется странным, а представители старшего поколения подобному постоянству вряд ли удивятся. «Как проработать на заводе 40 лет? Запрягся — и работай», — говорят бывалые.

Белорусок часто упрекают за слишком длительный декретный отпуск — 3 года, тогда как во многих странах сидят дома с ребенком не больше года. Мы посмотрели, какие варианты есть у женщин, которые решили вернуться на работу раньше, чем принято. Спойлер: у небогатых женщин — практически никаких.

Вот здесь историк рассказывает нам о том, какой алкоголь пили белорусы 100 и 500 лет назад. Любовь к крамбамбуле — это миф, все намного прозаичнее.

Ну и напоследок обязательно посмотрите, как Виталий Кличко протестировал белорусские тракторы — лично проехав за рулем! «В кабине — я же не маленький такой, 2 метра ростом — очень удобно. И очень хороший обзор, впечатления позитивные». Это хорошо, а то Киев как раз собирается объявить тендер на закупку машин для городских коммунальных служб.





Все новости среды, 5 апреля

Говорят, весна — пора любви. Вот и мы в «Психологии навынос» говорим о ней, а точнее — о том состоянии, когда кажется, что не проживешь без человека ни дня. Почти все, что вы читали в интернете по поводу любовной или эмоциональной зависимости в отношениях, это неправда. Смотрите программу — и узнаете, почему .

Ваша редакция

Вы подписаны на новости TUT.BY