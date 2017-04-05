Зимой глава Минска Андрей Шорец поручил руководителю Фрунзенского района Артему Цурану проработать вопрос создания площадки, куда бы переехал стихийный рынок от станции метро «Каменная Горка». Мы узнали, почему вопрос до сих пор не решен, а также как сегодня обстоят дела с уличной торговлей у «Материка».





О несанкционированной торговле во Фрунзенском районе TUT.BY писал не раз. Весной 2016 года мы поговорили с теми, кто продает овощи на выходе из метро «Каменная Горка», а летом — с чиновниками из администрации Фрунзенского района.

Чиновники говорили о том, что на рынках района есть свободные торговые места, причем для пенсионеров — бесплатно. Многие торговцы уверяли, что были бы только за, если бы им выделили специальное место, куда бы они ушли с тротуара, и даже готовы платить за него.

При этом торговцы указывали на свободный «пятачок» возле «Материка». В администрации же отмечали, что такая площадка может быть размещена возле «Максимуса» в Сухарево. На остальное не дал добро городской комитет архитектуры. Зимой уже председатель Мингорисполкома Андрей Шорец поручил главе Фрунзенского района проработать вопрос создания альтернативных площадок для торговцев, чтобы те не устраивали стихийные рынки на тротуарах и в переходах.

Администрация района: «Ведут себя так от безнаказанности»

Но, как оказалось, сделать это не так легко. Начальник отдела торговли и услуг администрации Фрунзенского района Светлана Курто говорит, что оборудование мини-рынка возле того же «Материка» не было согласовано комитетом архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. Это продиктовано в том числе техническими причинами, в частности — наличием подземных коммуникаций.

Более того, не получится организовать подобный рынок и возле «Максимуса» в Сухарево, на который в прошлом году комитет архитектуры давал добро.

— Возле «Максимуса» на парковке не разрешила землеустроительная служба, потому что нужно менять целевое назначение земельного участка.

К тому же, добавляет чиновник, предоставление земельных участков для организации официальных рынков не входит в полномочия районной администрации.

— Это полномочия горисполкома, и любой объект размещается на основании ПДП (проекта детальной планировки. - TUT.BY). На конкурсной основе предоставляется земельный участок, и если это рынок, то он должен быть оборудован в соответствии с санитарными нормами: там должны быть туалеты, подвод воды, контейнерная площадка, контроль за качеством товаров, уборка территории и так далее.

Поэтому все, что пока может делать район, это проводить рейды. Правда, от них тоже толку не много. Еще в прошлом году в администрации Фрунзенского района говорили, что ситуацию может изменить только внесение изменений в законодательство . А пока она только усугубляется.

— Сегодня, чтобы их (нелегальных торговцев. — TUT.BY) во время рейда с проспекта Пушкина сопроводить в администрацию для установления личностей и составления протоколов об административном правонарушении, пришлось вызывать дополнительный наряд милиции. А ведут они себя так от безнаказанности. Ведь до трех базовых — это не штраф для человека, который продает, например, солнцезащитные очки, искусственные цветы или перепродает фрукты-овощи с оптового рынка.

Стихийный рынок: «Пошли обойдем, дальше не пройти»

Солнцезащитные очки и женские сумки продают люди неславянской внешности прямо у выхода из «Каменной Горки». Визуально здесь ситуация действительно хуже, чем в прошлом году: стихийный рынок разросся до двух рядов, а проход людям перекрывают коробки и ящики, на которых выставлен разный товар.













По-прежнему здесь много домашних закаток, но теперь к ним добавились и другие продукты. «Сала, пожалуйста, молочка, творожка», — зазывает пожилой мужчина. Еще один с полуторалитровыми бутылками молока стоит ближе к выходу из метро.





Больше всего покупателей у точек со свежими овощами. И это не продукция со своего огорода, как это было у некоторых в прошлом году. Например, на одной продают испанские помидоры, на второй — турецкие. Редиска, по словам продавца, крымская.





Хватает тут и пенсионерок с искусственными цветами, они буквально оккупировали ближайшую к метро остановку. «Пошли по газону, по тротуару не пройти», — говорит вышедшая из метро пара и двигается в обход стихийного рынка по когда-то зеленой зоне. Трава здесь давно вытоптана.



