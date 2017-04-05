Коллегия Могилевского областного суда обязала Шкловскую центральную районную больницу уволить молодого специалиста из-за нарушений трудового законодательства со стороны администрации.



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— В Шкловской ЦРБ — совершенно никаких условий для работы молодых специалистов. Я уже не говорю о предоставлении жилья. Конкретно в моем случае не оказалось даже рабочего места — рабочего кабинета. Не говорю про оборудование, санитарную одежду, необходимую по всем санитарно-гигиеническим нормам, и все остальное. В белых халатах ходим, которые с учебы в университете остались, — сообщила БелаПАН молодой врач-терапевт Наталья Другакова, которая пришла на работу в Шкловскую ЦРБ в августе 2016 года.

Девушка пожелала перераспределиться на другое место работы, чтобы быть поближе к мужу-военнослужащему, однако администрация больницы отказала, требуя, по словам Другаковой, «закрыть рот» и даже объявив ей, как впоследствии оказалось, необоснованный выговор. После этого девушка написала заявление в суд.

Шкловский районный суд в январе 2017 года посчитал доводы молодого врача недостаточными для признания нарушения больничной администрацией норм и требований трудового законодательства. Другакова подала кассационную жалобу в Могилевский областной суд.

На заседании суда 5 апреля заявительница рассказала, что кабинет ей выделили только через полгода после начала работы без необходимого оборудования, комната для медперсонала отсутствует до сих пор. В свою очередь представительница больницы заявила, что Другаковой было решено выдать халат, однако не предоставила доказательств получения врачом спецодежды.

— Судебная коллегия, изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы, не согласилась с выводами суда первой инстанции. По делу установлено, что действительно Другакова не была обеспечена необходимым медицинским оборудованием, а также санитарной одеждой, — говорится в решении суда. Кассационная инстанция отменила выговор, вынесенный Другаковой, как не имевший достаточных оснований.

Решение суда Шкловского района по делу Другаковой отменено, и областной суд вынес новый вердикт. По нему Шкловская ЦРБ, согласно ст. 41 Трудового кодекса, обязана расторгнуть трудовой договор по требованию работника до 21 апреля 2017 года и выплатить Другаковой три среднемесячные зарплаты, что составляет более 2,2 тыс. рублей. Решение областного суда вступило в законную силу.

— Уже вся эта ситуация немножко повлияла на работу в Шкловской ЦРБ, потому что главврача сменили и на сегодняшний день там уже новая администрация. Думаю, что будут по-другому обращаться с молодыми специалистами, будут обращать внимание, что нужно как-то помогать молодым специалистам, а не мешать, — заявила Другакова.

Главврач Шкловской ЦРБ Татьяна Шепило не стала комментировать ситуацию, заявив, что пока не получила документы из суда.