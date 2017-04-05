В Бобруйске 8 апреля байкеры откроют мотосезон. Мероприятие пройдет параллельно с профилактической акцией «Внимание: мотоциклист», цель которой — напомнить байкерам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как сообщила одна из организаторов мотопробега Татьяна Ватолина, сбор участников назначен на 11.00 возле «Бобруйск-Арены». Тут состоится встреча байкеров с представителями городских властей и Госавтоинспекции. Затем колонна направится к Вечному огню на улице Минской, а оттуда — на площадь Ленина, где пробег завершится.

По словам Татьяны Ватолиной, в этом году мотопробег проводится также в поддержку акции «За здоровый образ жизни».