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В Бобруйске 8 апреля пройдет мотопробег

06.04.2017 08:14 — Новости Общества | Tut.by  
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В Бобруйске 8 апреля байкеры откроют мотосезон. Мероприятие пройдет параллельно с профилактической акцией «Внимание: мотоциклист», цель которой — напомнить байкерам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как сообщила одна из организаторов мотопробега Татьяна Ватолина, сбор участников назначен на 11.00 возле «Бобруйск-Арены». Тут состоится встреча байкеров с представителями городских властей и Госавтоинспекции. Затем колонна направится к Вечному огню на улице Минской, а оттуда — на площадь Ленина, где пробег завершится.

По словам Татьяны Ватолиной, в этом году мотопробег проводится также в поддержку акции «За здоровый образ жизни».

 
 
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Байкеры официально откроют мотосезон. Им напомнят о необходимости соблюдать ПДД.

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