В девятиэтажном доме на проспекте Строителей в Витебске работает кафе, в котором готовят шашлыки. Соседствовать с ним просто невозможно, и жители поругались с хозяевами кафе из-за постоянного запаха кухни. В конфликте разбиралась журналист « СБ Беларусь Сегодня ».





Вместе с Вероникой Садовской и Ириной Венедиктовой забираемся на крышу многоэтажного дома. Аромат дыма и жареного шашлыка слышим еще на подступах к техническому этажу. С десяток ступенек вверх по крутой лесенке — и мы на кровле, покрытой рубероидом.

Гадать, где источник запаха, долго не приходится. Сверкающая труба в изобилии выпускает в атмосферу волнующий желудок дух кухни и печи. Женщины сообщают: это сегодня днем, наверное, заказчиков в кафе немного. А по вечерам из трубы во все стороны искры летят, она от напряга аж гудит, вибрирует.

Если для меня аромат шашлыка все еще остается соблазнительным даже здесь, на крыше, возмущенные спутницы не скрывают: им он уже настолько неприятен, что вряд ли они захотят полакомиться жареным мясом в ближайшие годы. Наелись, говорят, всего за неделю.

По словам женщин, на балкон теперь выйти невозможно, окна в квартире открыть для проветривания — тоже. Вероника воспитывает 8-летнюю дочку, девочка часто болеет. Приходится каждый год на месяц вывозить ее на море. А тут — источник дыма по соседству… Как жить?

Мы замеряем высоту трубы над бордюром крыши — всего 65 сантиметров. Плюс зонтик, который защищает от осадков, но не позволяет дыму сразу взметнуться вверх. А ширина плоской кровли многоэтажного дома явно больше десятка метров. Куда идет дым? Ну конечно же, кружит возле ближайших балконов.





— «Сюрприз» в виде новенькой трубы ждал нас вечером, — рассказывает Вероника Садовская. — Прихожу с работы и не могу понять, что за свистящий гул стоит в квартире? Я уже и всю бытовую технику проверила, сантехнику… А потом Ирина звонит: выгляни, мол, в окошко. А там на стене между нашими квартирами длиннющая труба завывает. Правда, хозяин заведения утверждает, что это сугубо вентиляционная конструкция, но в то же время рекламирует шашлык, приготовленный на углях. Да и откуда в таком случае искры? Смотрите, рубероид уже сейчас под солнцем нагрелся, что будет летом? Он вполне может воспламениться. А вентиляционная труба у кафе тоже есть — вон вытяжка с другой стороны дома на крышу выведена.

Действительно, неподалеку «носом» в кровлю изгибается еще одно блестящее сооружение.

Жители возмущаются: дом строился как кооперативный. Почему сегодня кто-то без ведома хозяев распоряжается, что повесить на их стены и кровлю? Почему они должны жить в постоянном кухонном аромате? И кто, в конце концов, разрешил такие сомнительные новшества в центре города? Это же не деревенская баня, где делаешь все, что захочешь.

Рассказываю собеседницам, что с деревенской баней самоуправство тоже не пройдет. Год назад пришлось разбираться с двумя конфликтующими сторонами в Чашникском районе. Камень преткновения — именно баня, откуда якобы дымок потягивал на соседний двор. Консенсуса сельчане так и не достигли. Постройку пришлось переносить.

Недовольна излишне тесным соседством с кафе и Валентина Чернышова. Несмотря на то что живет на четвертом этаже, утверждает: окна открыть невозможно. Впечатление, что сидишь возле костра. А собственников квартир, расположенных на втором этаже, кроме дыма, беспокоят также звуки постоянно отбиваемого мяса на кухне кафе (она расположена на первом этаже).

Так что труба, по словам жильцов дома, стала последней каплей, переполнившей чашу их терпения. Со своей бедой они позвонили на «прямую линию» председателю облисполкома Николаю Шерстневу. Глава области пообещал детально разобраться в проблеме и в случае необходимости навести порядок. Невольные «шашлыкоманы» очень на это надеются.

В отделе архитектуры и градостроительства горисполкома сообщили: владелец кафе был оштрафован за несоблюдение законодательства. Он не выполнил решение о проектировании при возведении своих построек. Жители дома называют их не иначе как «сараями».

В чем суть невыполнения? Мне разъяснили, что любое строительство состоит из трех этапов: проектирование, строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Из этих трех пунктов предприниматель пропустил якобы два: проектирование и официальную приемку объекта. Получается, просто самовольно построил, что хотел и как хотел? Уже после уплаты виновным штрафа приняли решение о приемке объекта и его регистрации в БТИ. Никаких жалоб от горожан по поводу открытия кафе тогда не было.

Вероника Садовская объясняет:

— В качестве обычного кафе объект нам действительно не мешал. Когда-то на первом этаже был магазин, где продавали хлеб и булочки. Потом открылось кафе, но просуществовало недолго. Чуть позже здесь было все развалено, объект стоял заброшенным. А год назад «Арена-пицца» возобновила работу, и даже ее шашлыки, которые жарились на улице, нам ничем не мешали. Но теперь ситуация другая — дымоход на стене стал явным перебором. У меня эта труба проходит между спальней и детской комнатой, она уже покрывается копотью. Да и само кафе — это не кафе, а полноценное производство, конвейером выпускающее и поставляющее горожанам в промышленных масштабах пиццу, суши, пироги и торты. Соседствовать с ним просто невозможно.

Обеспокоенность горожан можно понять. Они не собираются сдаваться и требуют полного демонтажа нежелательных конструкций. Но в каждой спорной ситуации есть две стороны. Главное то, какая из позиций является законной. В ближайшее время по поручению губернатора специалисты расставят все точки над «і».

Официально

Андрей Макеев, главный архитектор Витебска:

— По поручению губернатора отдел архитектуры и градостроительства проводит проверку законности установки труб. С нашей службой этот шаг не был согласован, хотя такое согласование требуется. Поручения даны также МЧС и зональному центру санитарии и эпидемиологии — им предстоит выполнить необходимые замеры, чтобы определить обоснованность жалоб горожан. По результатам проверки и будет принято решение о дальнейшей судьбе спорной конструкции.

Комментарий

Константин Филиппов, директор ООО «Арена-пицца»:

— Витебск как фестивальный город нуждается в хороших и уютных кафе, барах и ресторанах. В настоящее время наша сеть состоит из 16 мест общественного питания, еще два откроют к лету.

Кафе на проспекте Строителей, о котором идет речь, пользуется популярностью. Да, сегодня с собственниками квартир сложилась спорная ситуация. Но я являюсь таким же долевым собственником, как и они, — выкупил помещения на первом этаже. Что касается законности установки трубы, то соответствующие документы есть, если их недостаточно — исправим положение.

Сегодня выход вижу в том, чтобы отнести трубу на несколько метров от края крыши. Раньше она на два метра возвышалась над пристройкой и почему-то никому не мешала, вывести ее на крышу многоэтажного здания потребовала санстанция. Что мы и сделали.

Не нравится жителям? Мне тоже многое не нравится, но нужно учитывать чужие интересы. Если протоколами испытаний будет установлено превышение допустимых уровней вибрации, шума и других показателей — пусть идут в суд. Я выполню любое его решение. Но пока этого нет, будем работать, как и раньше. Кстати, конструкция действительно является не дымоотводящей, а вентиляционной — мангал установлен в метре от нее. Никаких искр там быть не может.