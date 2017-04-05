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Церемония прощания с Евтушенко прошла в США

06.04.2017 07:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 апр – Sputnik. Прощальная церемония с поэтом Евгением Евтушенко состоялась в среду в американском городе Талса в актовом зале местного университета, сообщил друг литератора – богослов и писатель Михаил Моргулис.

Церемония прощания с Евтушенко прошла в США
© Sputnik/ Александр Кривошеев
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Проститься с Евтушенко, который умер 1 апреля, пришли около шести сотен человек.

"Атмосфера была замечательная, все было очень трогательно, многие плакали… Сыновья Евгения Александровича – Саша и Женя – читали его стихи: один исполнял их по-русски, другой переводил на английский", – цитирует РИА Новости слова Моргулиса.

Среди присутствующих были генконсул России в Хьюстоне Александр Захаров, проректор университета Роджер Блейс и профессор Роберт Дональдсон, который четверть века назад пригласил Евтушенко в Талсу преподавать.

Моргулис сообщил, что в своем выступлении он подчеркнул, что у Евтушенко была мечта – чтобы между Америкой и Россией был мир.

Отпевание поэта пройдет в церкви в РФ – 10 апреля в Переделкино. 11 апреля в Центральном доме литераторов состоится гражданская панихида, а затем похороны.

 
Теги: Минск
 
 
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Похоронят поэта в России – погребение состоится 11 апреля на кладбище в Переделкино.

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