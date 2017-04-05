﻿ Новая детская площадка и автостоянка появятся в Ляховичах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новая детская площадка и автостоянка появятся в Ляховичах

06.04.2017 09:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Новая городская детская площадка появится в Ляховичах. Такое поручение местным властям дал председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис во время выездного личного приема граждан, передает корреспондент БЕЛТА.

От имени молодых мам к губернатору обратилась жительница пригорода райцентра. По ее словам, тротуары там не обустроены, детям и мамам с колясками приходится ходить по проезжей части. Рядом также расположен необустроенный пустырь. Кроме того, молодая мама интересовалась возможностью строительства в городе бассейна. Изучив вопрос, Анатолий Лис поручил местным властям обустроить детскую площадку на территории гимназии № 3 Ляховичей. На месте пустыря планируется сделать стоянку для автомобилей и привести в порядок тротуары. Что касается бассейна, то ввиду ограниченности бюджетных средств его строительство в ближайшее время в городе не планируется.

Среди обратившихся на прием также был многодетный отец из деревни Ковали Ляховичского района. Семья, в которой воспитываются пятеро несовершеннолетних детей, состоит на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. В райцентре ей выделен участок под строительство индивидуального дома. Из-за того, что откладывается административная процедура на льготное кредитование, дальше фундамента дело пока не сдвинулось. Руководитель региона пояснил, что в настоящее время льготные кредиты выделяются тем застройщикам, у которых в банках уже открыты кредитные линии. Вместе с тем обеспечение жильем многодетных семей находится в приоритете у государства.

«Как только появится финансовая возможность, органы государственной власти будут инициировать рассмотрение этого вопроса перед банком», — подчеркнул Анатолий Лис.

Губернатор отметил немногочисленность обратившихся на прием. Он объяснил это тем, что органы исполнительной власти на местах активно общаются с жителями своих районов, решая насущные вопросы граждан.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Губернатора также просили сделать бассейн, но на это денег нет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Жители Гродно станут соавторами первой скульптурной фотовыставки и помогут бездомным животным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика