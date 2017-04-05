Новая городская детская площадка появится в Ляховичах. Такое поручение местным властям дал председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис во время выездного личного приема граждан, передает корреспондент БЕЛТА.

От имени молодых мам к губернатору обратилась жительница пригорода райцентра. По ее словам, тротуары там не обустроены, детям и мамам с колясками приходится ходить по проезжей части. Рядом также расположен необустроенный пустырь. Кроме того, молодая мама интересовалась возможностью строительства в городе бассейна. Изучив вопрос, Анатолий Лис поручил местным властям обустроить детскую площадку на территории гимназии № 3 Ляховичей. На месте пустыря планируется сделать стоянку для автомобилей и привести в порядок тротуары. Что касается бассейна, то ввиду ограниченности бюджетных средств его строительство в ближайшее время в городе не планируется.

Среди обратившихся на прием также был многодетный отец из деревни Ковали Ляховичского района. Семья, в которой воспитываются пятеро несовершеннолетних детей, состоит на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. В райцентре ей выделен участок под строительство индивидуального дома. Из-за того, что откладывается административная процедура на льготное кредитование, дальше фундамента дело пока не сдвинулось. Руководитель региона пояснил, что в настоящее время льготные кредиты выделяются тем застройщикам, у которых в банках уже открыты кредитные линии. Вместе с тем обеспечение жильем многодетных семей находится в приоритете у государства.

«Как только появится финансовая возможность, органы государственной власти будут инициировать рассмотрение этого вопроса перед банком», — подчеркнул Анатолий Лис.

Губернатор отметил немногочисленность обратившихся на прием. Он объяснил это тем, что органы исполнительной власти на местах активно общаются с жителями своих районов, решая насущные вопросы граждан.