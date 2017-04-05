8 апреля в 11.00 в атриуме торгового центра «Old City» будет представлена первая арт-инсталляция, в создании которой будут совмещены 3 вида искусства: фотография, скульптура и живопись. Особенность инсталляции в том, что авторы работы оставят ее незавершенной и пригласят после официального открытия к участию в ее создании жителей Гродно. Таким новым способом скульпторы Влад Лисин и Евгений Винокуров хотят привлечь внимание жителей Гродно к проблеме бездомных животных.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Центральной частью инсталляции будет скульптура пса под названием «Собака Баскервилька». В ее создании использовались как фотографии животных пункта временного содержания, так и фотографии домашних животных, чтобы продемонстрировать то, что в реальности все животные одинаково красивы, а все условности создаются искусственно.

Также авторы разместят по периметру помещения шесть каркасов скульптур собак, которые уже будут разрисованы жителями Гродно. Кроме этого, специалисты по аквагримму будут разрисовывать посетителей торгового центра под «кошек» и «собак».





Каждый посетитель сможет принести корм для животных, сделав пожертвование в специально созданную для этого фотографическую арт-миску.

Фотографии с мероприятия можно будет разместить в социальных сетях с хэштегом акции #OldCitygaf .

Необычная экспозиция будет располагаться в OldCity до 23 апреля и каждый посетитель торгового центра сможет поддержать животных, которые находятся в пункте временного содержания. Организаторы напоминают, что пункт — это не приют, по правилам держать животное дольше 5 дней здесь не положено.