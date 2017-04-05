С пятницы добраться на поезде из Минска до Национального аэропорта не получится. Из-за начала работ по строительству второй взлетно-посадочной полосы составы временно перестанут курсировать.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

О том, как долго это продлится, в справочной железной дороги не говорят.

— В пятницу на этом участке начинается ремонт дороги, — поясняет диспетчер. — Поэтому все поезда по маршруту отменяются. Ограничений по времени ремонта нет, поэтому позванивайте, интересуйтесь.

Добираться в аэропорт в справочной посоветовали автобусом или маршруткой.