В милицию обратились сотрудники ювелирного магазина из микрорайона Лошица. Они заметили пропажу украшений. И скоро в краже созналась продавец, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В ходе опроса правоохранители заподозрили 28-летнюю продавца-консультанта магазина. Девушка вины отрицать не стала: по ее словам, сдавала украшения в ломбард.

С февраля было похищено 24 золотых изделия на общую сумму более 22 тысяч рублей (более 11 тысяч долларов).

В действиях девушки усматриваются признаки состава преступления по ч.3 ст. 205 Уголовного кодекса (Кража), санкция статьи — до 7 лет лишения свободы.