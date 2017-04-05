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Продавщицу ювелирного салона подозревают в краже на 11 тысяч долларов

06.04.2017 10:32 — Новости Общества | Tut.by  
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В милицию обратились сотрудники ювелирного магазина из микрорайона Лошица. Они заметили пропажу украшений. И скоро в краже созналась продавец, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В ходе опроса правоохранители заподозрили 28-летнюю продавца-консультанта магазина. Девушка вины отрицать не стала: по ее словам, сдавала украшения в ломбард.

С февраля было похищено 24 золотых изделия на общую сумму более 22 тысяч рублей (более 11 тысяч долларов).

В действиях девушки усматриваются признаки состава преступления по ч.3 ст. 205 Уголовного кодекса (Кража), санкция статьи — до 7 лет лишения свободы.

 
 
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Если вина девушки будет доказана, ей грозит до 7 лет лишения свободы.

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