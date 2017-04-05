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Призывник из Орши, чтобы "откосить", подделывал справки учебных заведений
06.04.2017 10:49 — Новости Общества | Tut.by
Двадцатичетырехлетнему культработнику дважды удавалось пропустить призывную кампанию по «уважительной» причине. Оба раза он приносил в военкомат справки из учебных заведений, где, якобы обучалась его младшая сестра. Поскольку позаботиться о нетрудоспособных родителях больше было некому, по закону парню давали отсрочку. И это несмотря на то, что его сестра сначала «училась» в лицее текстильщиков, а потом — в механико-экономическом колледже,
Когда призывник принес очередную справку, сотрудники военкомата засомневались в ее подлинности. Несостоявшийся воин признался: подделывал документы сам.
Чем закончилось дело, рассказывает помощник прокурора Оршанского района Евгений Домкин:
— В отношении призывника возбудили уголовное дело сразу по двум статьям. В том числе, впервые за последние годы в Орше, обвиняемому инкриминировали часть 2 статьи 435 УК (Уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу, совершенное путем подлога документов). Молодого человека осудили к 2 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.
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Двадцатичетырехлетнему культработнику дважды удавалось пропустить призывную кампанию по "уважительной" причине. Оба раза он приносил в военкомат справки из...
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