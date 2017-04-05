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Кобяков обещает зарплату в 500 долларов и новые рабочие места

06.04.2017 11:07 — Новости Общества | БДГ  
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В ходе рабочей поездки в Могилевскую область премьер-министр Беларуси сообщил, что в этом году в стране создадут 70 тысяч новых рабочих мест и доведет зарплату до 500 долларов в эквиваленте.

«Мы очень тщательно отслеживаем ситуацию с созданием новых рабочих мест. Знаю, что Комитет государственного контроля также имеет соответствующее поручение. Самое главное, чтобы эту работу не превратили в профанацию, погоню за показателями, отчеты на бумаге без реального исполнения задачи. Создание новых рабочих мест - это один из самых главных вопросов, мы им сейчас предметно занимаемся, причем очень четко отслеживаем качество выполнения поручения. Рабочие места - это приоритет и один из источников нашего экономического развития, что обозначено в программе развития страны до 2020 года», - рассказал премьер во время посещения промышленных предприятий Бобруйска.

Премьер также рассказал, что государство может позволить себе довести среднюю по стране зарплату до пятисот долларов в эквиваленте.

«К концу 2017 года в целом по республике должна быть обеспечена средняя зарплата в 1 тыс. рублей. У каждого предприятия есть свои ориентиры в зависимости от отраслевой принадлежности, но, в общем, такие перспективы просматриваются. Наша задача — реализовать это на практике», - заявил Кобяков.

Напомним, что власти обещали довести в этом году среднюю по стране зарплату до 500 долларов и трудоустроить всех безработных. Пока зарплата по Беларуси не дотягивает и до 400 долларов. При этом средняя зарплата Минска в феврале превысила среднюю по Беларуси на 42%. А областные она превышает более чем наполовину.

 
Теги: Минск
 
 
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В ходе рабочей поездки в Могилевскую область премьер-министр Беларуси сообщил, что в этом году в стране создадут 70 тысяч новых рабочих мест и доведет зарплату до 500...

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