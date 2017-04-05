МИНСК, 6 апр — Sputnik. Тридцатилетняя Кайане Лопес, бывшая мисс-мира, была избрана мэром Гибралтара. Должность эта, скорее, представительская, реальной власти у красавицы нет, зато теперь в "Инстаграмм" можно следить за светской и пляжной жизнью мэра.

"I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the waters to create many ripples"Mother Teresa. #MayorofGibraltar#ProudGibraltarian Публикация от Kaiane Aldorino Lopez (@kaianelopez) Апр 5 2017 в 3:21 PDT

Прочие новости из Гибралтара воодушевляют куда меньше — решение Великобритании о выходе из Европейского Союза возобновил тяжбу между Соединенным Королевством и Испанией за территорию Гибралтара. Brexit дал толчок новому витку англо-испанского территориального спора, которому уже почти три сотни лет. Итак, у Гибралтара теперь самый красивый мэр и по-прежнему одна из самых спорных территорий в мире.

Один процент гибралтарцев хочет в Испанию

Спор сегодня идет вокруг клочка земли менее 7 квадратных километров с населением в 30 тысяч человек. Чего сейчас хочется гибралтарцем, можно судить лишь по опросам общественного мнения и по референдуму одиннадцатилетней давности. К сожалению, действительно важно сейчас не чего хотят в Гибралтаре, а чего хотят в Испании и Великобритании.

Одиннадцать лет назад в Гибралтаре прошел референдум, на котором 99% населения выразили желание оставить территорию под британской юрисдикцией. Но Brexit многое изменил — остаться с британцами означает покинуть Евросоюз, и судя по опросам общественного мнения, на это Гибралтар не готов. Граждане этой крошечной территории действительно не хотят покидать ЕС: на референдуме 2016 года о выходе Великобритании из Евросоюза 96% гибралтарцев проголосовало за то, чтобы остаться в ЕС.

И Испания, и Великобритания, одновременно декларируют свое стремление защищать права народа Гибралтара, только первые апеллируют к желанию населения остаться в Евросоюзе, а вторые — к результатам референдума 2006 года.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что королевство будет защищать интересы народа Гибралтара — мол, его население не единожды высказывалось на референдуме о своем желании быть британскими подданными.

Good to speak to #Gibraltar Chief Minister @FabianPicardo . As ever, the UK remains implacable & rock-like in our support for Gibraltar — Boris Johnson (@BorisJohnson) 31 марта 2017 г.

Тем временем в Мадриде надеются, что британцы с Brexit из ЕС уйдут, а Гибралтар, который у испанцев отобрали в 1713 году, оставят.

"Заграждение", а не граница

На Гибралтаре всегда было неспокойно, но в 1713 году по Утрехтскому мирному договору, навязанному Испании Англией и Францией, Гибралтар отошел к Великобритании.



© REUTERS STEFAN WERMUTH Brexit и белорусы: теперь выйти замуж можно лишь за богатого британца

Испанцы согласны с желанием местного населения быть подданными Великобритании. Но Испания считает, что Великобритании принадлежит только укрепленный периметр города, а на остальные территории договор не распространяется. С точки зрения Мадрида эта область была незаконно оккупирована Великобританией в 1815 году, когда на перешейке начали возводить британские казармы. Позднее, в 1938 году, в то время как в Испании шла гражданская война, Британия построила на спорных территориях аэропорт.

Страсти накалялись на протяжении всего ХХ века. В 1954 году Гибралтар посетила королева Елизавета II, планируя пышно отпраздновать 250-летие его захвата британцами. Испанский президент Франко воспринял это как личное оскорбление.

Затем Великобритания предоставила Гибралтару внутреннее самоуправление, позволила принять Конституцию, а в 1967 году провела референдум по вопросу, быть ли Гибралтару испанским или английским. 12 138 голосами против 44 победили сторонники сохранения Гибралтара в составе Великобритании.

Испанию, однако, результаты референдума не убедили.

Так как Испания считает Гибралтарский перешеек незаконно оккупированным, то в испанской официальной документации всегда используется термин "заграждение" вместо слова "граница". Кстати, власти Гибралтара, добивающиеся своего участия в переговорах Лондона и Мадрида, отвергают аргументы Испании.

Воинственные британки

Уже сейчас очевидно, что отобрать Гибралтар у Великобритании будет не проще, чем забрать у нее Фолклендские острова. Получить юрисдикцию над последними пыталась Аргентина во времена правления Маргарет Тетчер. Британия тогда вернула Фолкленды силой.



© Sputnik Юрий Абрамочкин Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер

Влиятельный британский политик, возглавлявший консервативную партию в 2000-х гг. Майкл Ховард, уже напомнил Испании о том, чем закончилась тяжба с Аргентиной за Фолькленды при другой женщине-премьере, имея ввиду Тетчер. Оснований предполагать, что Тереза Мэй, избравшая недавно жесткий вариант Brexit и решившись полностью разорвать отношения с ЕС, проявит мягкость в гибралтарском вопросе, нет.



© REUTERS Christopher Furlong Мэй подписала письмо в ЕС о начале запуска Brexit: что дальше

"35 лет назад — как раз на этой неделе — другая женщина-премьер направила спецгруппу, чтобы защитить свободу другой маленькой группы британцев от другой испаноязычной страны. И я абсолютно уверен, что наш нынешний премьер проявит такую же решимость в отношении народа Гибралтара", — рассказал в одном из интервью бывший лидер Консервативной партии Ховард.

Сегодня следом за новостями о новом мэре Гибралтара британские СМИ опубликовали информацию о вторжении корабля ВМФ Испании "Инфанта Кристина" в территориальные воды Великобритании.

И все зашаталось

Проблема еще и в том, что Утрехтский договор 1713, в соответствии с которым Гибралтар перешел под управление Соединенного королевства, не содержит карт, так что какой именно территорией должна владеть Британия, доказать сложно.

Прежде Британия апеллировала к весьма условному в политике фактору — взаимопониманию — и свою юрисдикцию над Гибралтаром мотивировала тем, что, мол, владеем территорией триста лет, к чему ссоры? К тому же, две страны состояли в ЕС и НАТО. "Нам нечего делить!" — говорили британцы. Но делить есть что и, к сожалению, это не только Гибралтар.

Brexit угрожает целостности Великобритании, о своем намерении покинуть королевство уже объявили и Шотландия, население которой высказалось против выхода из ЕС, и Северная Ирландия. Шотландия даже наметила примерную дату референдума о выходе из состава королевства — 2018 год.

Теперь Британии и ЕС есть, что делить, и хорошо бы, объектом дележки оказалась не сама Великобритания, которая, несмотря на усилия сильного премьера Терезы Мэй, может потерять не только континентальный анклав.

К хорошим новостям: мэр на пляже

Sputnik изучил Instagram нового мэра Гибралтара Кайане Лопес — она, кстати, стала третьей женщиной на этом посту. Последняя не балует подписчиков снимками и подробностями личной жизни, о ней известно лишь что с детства мэр активно занималась танцами. Кайане, кстати, стала первой уроженкой Гибралтара, победившей на конкурсе "Мисс мира". Она приняла корону из рук российской участницы Ксении Сухиновой.