﻿ В Ветке обнаружили 500-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. 21.by
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В Ветке обнаружили 500-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны

06.04.2017 11:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Авиабомбу нашли в Ветке при проведении земляных работ по благоустройству территории. На место выезжала саперно-пиротехническая группа в/ч 5525.

— Уже на месте саперы определили, что боеприпас весом полтонны является немецкой авиабомбой SD-500 и находится во взведенном состоянии. Усложнял ситуацию и тот факт, что в непосредственной близости от авиабомбы находился газопровод высокого давления, который обеспечивает газом жилые дома, больницы и детские учреждения Ветки и Ветковского района. Уничтожить находку на месте обнаружения по понятным причинам было невозможно, — рассказала официальный представитель войсковой части 5525 Екатерина Хузеева.

Авиабомбу погрузили автокраном в специальную машину, предназначенную для перевозки взрывоопасных предметов, и уничтожили на подрывной площадке в зоне отчуждения Ветковского района.

Взрыв был такой силы, что его отголоски были слышны в 20 км от места уничтожения боеприпаса.

 
 
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Боеприпас уничтожили на подрывной площадке в зоне отчуждения Ветковского района. Взрыв был такой силы, что его отголоски были слышны в 20 км от места уничтожения.

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