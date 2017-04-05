|
В Ветке обнаружили 500-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны
06.04.2017 11:07 — Новости Общества | Tut.by
Авиабомбу нашли в Ветке при проведении земляных работ по благоустройству территории. На место выезжала саперно-пиротехническая группа в/ч 5525.
— Уже на месте саперы определили, что боеприпас весом полтонны является немецкой авиабомбой SD-500 и находится во взведенном состоянии. Усложнял ситуацию и тот факт, что в непосредственной близости от авиабомбы находился газопровод высокого давления, который обеспечивает газом жилые дома, больницы и детские учреждения Ветки и Ветковского района. Уничтожить находку на месте обнаружения по понятным причинам было невозможно, — рассказала официальный представитель войсковой части 5525 Екатерина Хузеева.
Авиабомбу погрузили автокраном в специальную машину, предназначенную для перевозки взрывоопасных предметов, и уничтожили на подрывной площадке в зоне отчуждения Ветковского района.
Взрыв был такой силы, что его отголоски были слышны в 20 км от места уничтожения боеприпаса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Боеприпас уничтожили на подрывной площадке в зоне отчуждения Ветковского района. Взрыв был такой силы, что его отголоски были слышны в 20 км от места уничтожения.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии