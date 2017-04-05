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Студенты в КБР учат белорусский язык по классикам и газетам
06.04.2017 11:32 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Студенты Кабардино-Балкарского государственного университета приступили к изучению белорусского
Филологи из Бреста решили поддержать инициативу своих будущих коллег. Студентам из Нальчика они отправили учебники, книги классиков и современных авторов. Посылки доставили поездом. Также из Минска будут регулярно присылать газеты и другие издания на белорусском языке.
Решение изучать белорусский язык было неслучайным. Два университета
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