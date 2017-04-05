Студенты Кабардино-Балкарского государственного университета приступили к изучению белорусского языка .

Филологи из Бреста решили поддержать инициативу своих будущих коллег. Студентам из Нальчика они отправили учебники, книги классиков и современных авторов. Посылки доставили поездом. Также из Минска будут регулярно присылать газеты и другие издания на белорусском языке.