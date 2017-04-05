﻿ Студенты в КБР учат белорусский язык по классикам и газетам. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Студенты в КБР учат белорусский язык по классикам и газетам

06.04.2017 11:32 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Студенты Кабардино-Балкарского государственного университета приступили к изучению белорусского языка.

Филологи из Бреста решили поддержать инициативу своих будущих коллег. Студентам из Нальчика они отправили учебники, книги классиков и современных авторов. Посылки доставили поездом. Также из Минска будут регулярно присылать газеты и другие издания на белорусском языке.

Решение изучать белорусский язык было неслучайным. Два университета дружат давно. В планах на нынешнее лето у молодых людей организовать совместную работу в международной школе «Корни нашей дружбы - в нашей истории». Практикум пройдет уже во второй раз у подножия Эльбруса.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Студенты Кабардино-Балкарского государственного университета приступили к изучению белорусского языка.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Гибралтар: самый красивый мэр и самая спорная территория
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика