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Зеленый щит: белорусские депутаты поучаствовали в посадке деревьев
06.04.2017 10:31 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Беларуси восстанавливают лес, который пострадал от прошлогоднего
Вадим Девятовский к физическим нагрузкам привык, все-таки призер Олимпийских игр по метанию молота. Но даже атлет признает: сажать деревья работа нелегкая.
На эту делянку вышли депутаты Палаты представителей. Больше ста человек. Испачкаться не побоялись, старательно работали лопатами. За день посадили около семи гектаров леса.
Поучаствовать в восстановлении лесов может любой желающий. Нужно обратиться в лесничество. Там обеспечат всем необходимым инвентарем и
Июльский ураган в прошлом году повалил сотни деревьев, пострадали не только парки и скверы, но и 15 тысяч гектаров леса. В одной только Минской области ущерб оценили в восемь миллионов долларов.
Осенью 2016-го года было восстановлено около шести тысяч гектаров. Весной этого года восстановим шесть тысяч гектаров. Оставшаяся часть будет восстановлена естественным путем. Это непосредственно сама природа - в труднодоступных местах будут созданы леса.
Сажать лес будут всю неделю. Приходить на делянки можно хоть каждый день. Организаторы рассчитывают, что к концу акции ее участники посадят 7 тысяч гектаров деревьев. На полное восстановление леса потребуется несколько сезонов.
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В республике восстанавливают лес, который пострадал от прошлогоднего июльского урагана.
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