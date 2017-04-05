В Беларуси восстанавливают лес, который пострадал от прошлогоднего урагана . В июле 2016-го стихия повредила 15 тысяч гектаров насаждений. Сотни добровольцев взяли в руки лопаты, лейки, саженцы и отправились в поля. Поработать на свежем воздухе решила и корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Вадим Девятовский к физическим нагрузкам привык, все-таки призер Олимпийских игр по метанию молота. Но даже атлет признает: сажать деревья работа нелегкая.

«Одно дело пять, десять минут, другое дело вот так целый день. Попробуй посадить», - указал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вадим Девятовский.

На эту делянку вышли депутаты Палаты представителей. Больше ста человек. Испачкаться не побоялись, старательно работали лопатами. За день посадили около семи гектаров леса.

Поучаствовать в восстановлении лесов может любой желающий. Нужно обратиться в лесничество. Там обеспечат всем необходимым инвентарем и саженцами . Остается поработать.

Июльский ураган в прошлом году повалил сотни деревьев, пострадали не только парки и скверы, но и 15 тысяч гектаров леса. В одной только Минской области ущерб оценили в восемь миллионов долларов.

Осенью 2016-го года было восстановлено около шести тысяч гектаров. Весной этого года восстановим шесть тысяч гектаров. Оставшаяся часть будет восстановлена естественным путем. Это непосредственно сама природа - в труднодоступных местах будут созданы леса.

Сажать лес будут всю неделю. Приходить на делянки можно хоть каждый день. Организаторы рассчитывают, что к концу акции ее участники посадят 7 тысяч гектаров деревьев. На полное восстановление леса потребуется несколько сезонов.