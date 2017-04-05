МИНСК, 6 апр – Sputnik. Сезон фонтанов в Минске откроется 14 апреля, соответствующая информация размещена в четверг на сайте Мингорисполкома.

Столичные фонтаны не работали со второй половины сентября. Всю зиму специалисты ремонтировали их, а некоторые – реконструировали.

Сезон фонтанов в Минске откроется 14 апреля – в этот же день пройдет и торжественная церемония у Национального академического Большого театра оперы и балета. Ровно в 18:00 на площадке у театра включат самый большой по площади фонтан столицы.

Остальные фонтаны в столице начнут вводить в эксплуатацию поэтапно. После реконструкции впервые будут работать фонтан-ширма у Национальной библиотеки и легендарный "Мальчик с лебедем" в Александровском сквере у Октябрьской площади.

Всего в столице насчитывается более трех десятков фонтанов, с учетом тех, которые находятся на балансе "Минскзеленстроя".