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Фонтаны в Минске включат 14 апреля

06.04.2017 12:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 апр – Sputnik. Сезон фонтанов в Минске откроется 14 апреля, соответствующая информация размещена в четверг на сайте Мингорисполкома.

Фонтаны в Минске включат 14 апреля
© Фото: сайт Брестского горисполкома
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Столичные фонтаны не работали со второй половины сентября. Всю зиму специалисты ремонтировали их, а некоторые – реконструировали.

Сезон фонтанов в Минске откроется 14 апреля – в этот же день пройдет и торжественная церемония у Национального академического Большого театра оперы и балета. Ровно в 18:00 на площадке у театра включат самый большой по площади фонтан столицы.

Остальные фонтаны в столице начнут вводить в эксплуатацию поэтапно. После реконструкции впервые будут работать фонтан-ширма у Национальной библиотеки и легендарный "Мальчик с лебедем" в Александровском сквере у Октябрьской площади.

Всего в столице насчитывается более трех десятков фонтанов, с учетом тех, которые находятся на балансе "Минскзеленстроя".

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Торжественная церемония открытия сезона пройдет у фонтана, расположенного перед Большим театром Беларуси.

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