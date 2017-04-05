﻿﻿ В Лельчицах за неуплату налогов осуждены бухгалтеры частного предприятия, гендиректор в розыске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лельчицах за неуплату налогов осуждены бухгалтеры частного предприятия, гендиректор в розыске

06.04.2017 12:27 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Приговор, в соответствии с которым три бывших главных бухгалтера предприятия признаны виновными в пособничестве в уклонении от налоговых сборов, вынес суд Лельчицкого района.

Обвиняемым назначено наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до трех лет без направления в исправительное учреждение открытого типа. Генеральный директор скрылся от органов уголовного преследования и объявлен в межгосударственный розыск.

Факты противоправной деятельности выявили работники Мозырского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области. С февраля 2012 года по октябрь 2014 года руководитель ЧПТУП «Рост» давал указания подчиненным представлять в налоговые органы декларации по налогу на добавленную стоимость и по акцизам, содержащие заведомо ложные сведения.

В результате занижения объемов реализации вина и недостоверных сведений в документах предприятие не уплатило 5,14 млн рублей акцизного налога и 1,76 млн налога на добавленную стоимость.

— Эти средства гендиректор использовал на собственные нужды — аренду катера, туристические поездки, оплату мобильных телефонов лицам, не состоящим в штате предприятия, дополнительные выплаты себе (притом что его среднемесячная зарплата составляла 9,45 тыс. рублей, — отметили в КГК.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средства гендиректор использовал на собственные нужды - аренду катера, турпоездки, дополнительные выплаты себе при собственной зарплате почти в 10 тысяч рублей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
У БелЖД появилось онлайн табло. Можно узнать платформу отправления, не заходя на вокзал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика