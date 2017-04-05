Приговор, в соответствии с которым три бывших главных бухгалтера предприятия признаны виновными в пособничестве в уклонении от налоговых сборов, вынес суд Лельчицкого района.

Обвиняемым назначено наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до трех лет без направления в исправительное учреждение открытого типа. Генеральный директор скрылся от органов уголовного преследования и объявлен в межгосударственный розыск.

Факты противоправной деятельности выявили работники Мозырского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области. С февраля 2012 года по октябрь 2014 года руководитель ЧПТУП «Рост» давал указания подчиненным представлять в налоговые органы декларации по налогу на добавленную стоимость и по акцизам, содержащие заведомо ложные сведения.

В результате занижения объемов реализации вина и недостоверных сведений в документах предприятие не уплатило 5,14 млн рублей акцизного налога и 1,76 млн налога на добавленную стоимость.

— Эти средства гендиректор использовал на собственные нужды — аренду катера, туристические поездки, оплату мобильных телефонов лицам, не состоящим в штате предприятия, дополнительные выплаты себе (притом что его среднемесячная зарплата составляла 9,45 тыс. рублей, — отметили в КГК.